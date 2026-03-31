Arnaud Denis, gwiazdor paryskich scen teatralnych, miał być po rutynowej operacji przepukliny pachwinowej zdrowy i pełen energii. Zamiast tego rozpoczął się dla niego koszmar. Po zabiegu w 2023 roku pojawiły się niezwykle poważne komplikacje: krwawienie, zaburzenia neurologiczne, problemy trawienne i odpornościowe, a także chroniczny ból, który Denis porównał do… szczura żerującego w jego żołądku. Mimo kosztownej operacji w Stanach Zjednoczonych za ponad 50 tys. euro jego stan nie poprawił się.

Ból jak z horroru! Francuski aktor opisuje swoje cierpienie przed eutanazją

Aktor przeszedł przez piekło! Z silnego mężczyzny ważącego 86 kg stał się cieniem samego siebie - ważył ledwie 69 kg, osłabiony, uwięziony we własnym domu. Denis podkreślał, że życie w przewlekłym bólu jest jak egzystencja śmiertelnie chorego pacjenta z rakiem.

Z silnego, wysportowanego mężczyzny, ważącego 86 kg, stałem się staruszkiem ważącym 69 kg... Czuję się tak, jakby szczur zjadał mój żołądek - mówił w wywiadzie z dziennikiem "Le Parisien".

Nie mogąc liczyć na poprawę w rodzimym kraju, aktor zdecydował się na wyjazd do Belgii, gdzie eutanazja jest legalna. Tam rozpoczął skomplikowaną procedurę, aby zakończyć cierpienie. Decyzja o odejściu nie była impulsywna. Denis spędził miesiące na próbach leczenia, operacjach i konsultacjach lekarskich, zanim zrozumiał, że jego ciało nie daje szans na powrót do normalnego życia.

Arnaud Denis opisuje piekło, którego doznał

W mediach społecznościowych aktor otwarcie mówi o dramatycznym wpływie choroby na życie codzienne: utrata przyjaciół, brak kontaktów towarzyskich, całkowite wyłączenie z życia zawodowego i społecznego. Jego historia poruszyła opinię publiczną i wywołała debatę o prawie do godnej śmierci w Europie.

Lekarze nie mają mi już nic do zaoferowania. Człowiek w głębi duszy wie, kiedy jest skazany. Nie mogę już wychodzić z domu, nie mam życia towarzyskiego, nie mam życia w ogóle. Straciłem wszystko, co stanowi o godności ludzkiego życia. I jest coraz gorzej. Żyję jak śmiertelnie chory pacjent z rakiem - przyznał Denis w wywiadzie.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

Sonda Czy eutanazja na życzenie chorego powinna być legalna w Polsce? Tak Nie