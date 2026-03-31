Ból jak z horroru! Francuski aktor opisuje swoje cierpienie przed eutanazją

Julita Buczek
2026-03-31 12:59

Świat wstrzymał oddech! Francuski aktor i reżyser, 42-letni Arnaud Denis, ogłosił, że zdecydował się na eutanazję po miesiącach nieustającego bólu i dramatycznych komplikacji zdrowotnych. Jego historia wstrząsnęła mediami, bo pokazuje, jak przewlekłe cierpienie może doprowadzić do ostatecznej decyzji o odejściu.

Arnaud Denis, gwiazdor paryskich scen teatralnych, miał być po rutynowej operacji przepukliny pachwinowej zdrowy i pełen energii. Zamiast tego rozpoczął się dla niego koszmar. Po zabiegu w 2023 roku pojawiły się niezwykle poważne komplikacje: krwawienie, zaburzenia neurologiczne, problemy trawienne i odpornościowe, a także chroniczny ból, który Denis porównał do… szczura żerującego w jego żołądku. Mimo kosztownej operacji w Stanach Zjednoczonych za ponad 50 tys. euro jego stan nie poprawił się.

Aktor przeszedł przez piekło! Z silnego mężczyzny ważącego 86 kg stał się cieniem samego siebie - ważył ledwie 69 kg, osłabiony, uwięziony we własnym domu. Denis podkreślał, że życie w przewlekłym bólu jest jak egzystencja śmiertelnie chorego pacjenta z rakiem.

Z silnego, wysportowanego mężczyzny, ważącego 86 kg, stałem się staruszkiem ważącym 69 kg... Czuję się tak, jakby szczur zjadał mój żołądek - mówił w wywiadzie z dziennikiem "Le Parisien".

Nie mogąc liczyć na poprawę w rodzimym kraju, aktor zdecydował się na wyjazd do Belgii, gdzie eutanazja jest legalna. Tam rozpoczął skomplikowaną procedurę, aby zakończyć cierpienie. Decyzja o odejściu nie była impulsywna. Denis spędził miesiące na próbach leczenia, operacjach i konsultacjach lekarskich, zanim zrozumiał, że jego ciało nie daje szans na powrót do normalnego życia.

Arnaud Denis opisuje piekło, którego doznał

W mediach społecznościowych aktor otwarcie mówi o dramatycznym wpływie choroby na życie codzienne: utrata przyjaciół, brak kontaktów towarzyskich, całkowite wyłączenie z życia zawodowego i społecznego. Jego historia poruszyła opinię publiczną i wywołała debatę o prawie do godnej śmierci w Europie.

Lekarze nie mają mi już nic do zaoferowania. Człowiek w głębi duszy wie, kiedy jest skazany. Nie mogę już wychodzić z domu, nie mam życia towarzyskiego, nie mam życia w ogóle. Straciłem wszystko, co stanowi o godności ludzkiego życia. I jest coraz gorzej. Żyję jak śmiertelnie chory pacjent z rakiem - przyznał Denis w wywiadzie.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

  • 800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym
  • 800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  • 116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  • 116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych
  • 112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

Zobacz naszą galerię: Ból jak z horroru! Francuski aktor opisuje swoje cierpienie przed eutanazją

Ból jak z horroru! Francuski aktor opisuje swoje cierpienie przed eutanazją
Galeria zdjęć 21
Sonda
Czy eutanazja na życzenie chorego powinna być legalna w Polsce?
Bożena Dykiel nie żyje
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EUTANAZJA