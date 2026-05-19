Serialowy "Harry Potter" traci aktorkę przed drugim sezonem. Odtwórczyni ważnej roli odchodzi z produkcji

Zmiany aktorów w magicznym uniwersum nie są żadną nowością. W kinowych wersjach w rolę Albusa Dumbledore'a wcielało się dwóch artystów, a na przestrzeni kolejnych filmów zmieniano odtwórców takich postaci jak Pansy Parkinson, Lavender Brown, Angelina Johnson, Katie Bell, Gruba Dama czy Gryfek. Wszystko wskazuje na to, że produkcja realizowana dla platformy HBO podąży tą samą ścieżką.

Gracie Cochrane rezygnuje z roli w serialu Harry Potter

Jak informuje serwis Deadline, Gracie Cochrane pożegnała się z ekipą telewizyjnego "Harry'ego Pottera" i nie zobaczymy jej w drugim sezonie. Ta decyzja jest bardzo istotna, ponieważ w pierwszej odsłonie serii obecność aktorki jest marginalna i prawdopodobnie ograniczy się do ujęć na peronie King's Cross, natomiast od "Komnaty tajemnic" postać Ginny odgrywa kluczową rolę w całej historii. Oficjalne przyczyny rezygnacji owiane są tajemnicą, a w komunikatach wspomina się jedynie o "nieprzewidzianych okolicznościach".

Twórcy znajdują się na finiszu prac nad debiutanckim sezonem, natomiast zdjęcia do drugiej serii mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Proces castingowy, mający na celu wyłonienie nowej odtwórczyni roli siostry Rona, ruszy w najbliższym czasie.

Z powodu nieprzewidzianych okoliczności Gracie podjęła trudną decyzję o rezygnacji z roli Ginny Weasley w serialu HBO o Harrym Potterze po pierwszym sezonie. Jej czas spędzony w świecie Harry'ego Pottera był naprawdę wspaniały i jest głęboko wdzięczna Lucy Bevan [reżyserce castingu - przyp. red.] i całemu zespołowi produkcyjnemu za stworzenie tak niezapomnianego doświadczenia. Gracie jest bardzo podekscytowana możliwościami, jakie niesie ze sobą przyszłość - napisali w oświadczeniu [za: Deadline].

Premiera serialu Harry Potter na platformie HBO Max

Pierwszy z ośmiu zaplanowanych odcinków zadebiutuje na platformie HBO Max w okresie Świąt Bożego Narodzenia. W główną postać Harry'ego Pottera wciela się Dominic McLaughlin. Złote trio uzupełniają Arabella Stanton grająca Hermionę Granger oraz Alastair Stout jako Ron Weasley.

