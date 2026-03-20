Ostatni post Maszy Graczykowskiej mrozi krew w żyłach. Nikt nie przypuszczał, co się wydarzy

Masza Graczykowska była jedną z rozpoznawalnych postaci młodego pokolenia twórców internetowych. Swoją popularność zbudowała przede wszystkim w mediach społecznościowych - publikowała treści na Instagram, TikTok oraz prowadziła kanał na YouTube. Na YouTubie obserwowało ją ponad 160 tysięcy subskrybentów, a na Instagramie zgromadziła jeszcze większą społeczność - ponad ćwierć miliona fanów. Jej profile były pełne zdjęć z życia prywatnego, nagrań, relacji z podróży oraz kulis działalności w sieci. Influencerka próbowała także swoich sił w świecie freak fightów, co dodatkowo zwiększyło jej rozpoznawalność.

Ostatnie zdjęcie Maszy Graczykowskiej

Informacja o śmierci 25-latki pojawiła się w sieci nagle i początkowo wielu internautów traktowało ją jak plotkę. Niestety, tragiczne doniesienia szybko zostały potwierdzone przez śledczych. Jak przekazano, ciało influencerki zostało odnalezione 8 marca w jej mieszkaniu w Warszawie.

Na miejscu pojawili się policjanci oraz prokurator, którzy przeprowadzili oględziny. Postępowanie zostało wszczęte w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci – to standardowa procedura w sytuacji, gdy przyczyny zgonu nie są jeszcze w pełni znane. Przeprowadzona sekcja zwłok nie wykazała udziału osób trzecich, jednak zlecono dodatkowe badania, które mają pomóc wyjaśnić wszystkie okoliczności tragedii.

W mieszkaniu influencerki znajdował się również jej pies. Zwierzę zostało zabezpieczone i przewiezione do schroniska, gdzie zapewniono mu opiekę. Po pewnym czasie czworonóg został odebrany przez rodzinę zmarłej.

Wielu fanów przypomina dziś ostatnie wpisy Graczykowskiej w mediach społecznościowych. Jednym z nich był post opublikowany w 2024 roku na jej profilu na Instagramie, gdzie pokazywała zdjęcia z codziennych chwil. Nikt nie przypuszczał wtedy, że wkrótce wokół jej osoby pojawi się tak tragiczna wiadomość.

chto mne delat’? - napisała w ostatnim poście Masza.

Życie influencerki nie było jednak wolne od trudnych momentów. W przeszłości otwarcie mówiła o poważnych problemach zdrowotnych. Przyznała m.in., że zmagała się z chorobą nerek i przeżyła bardzo poważny kryzys zdrowotny. Wspominała także o problemach psychicznych oraz terapii, z której korzystała.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

15

Sonda Wierzysz w życie po śmierci? Tak Nie Sam/sama nie wiem...