Ostatni post Maszy Graczykowskiej mrozi krew w żyłach. Nikt nie przypuszczał, co się wydarzy

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-03-20 10:45

Tragiczna wiadomość wstrząsnęła polskim internetem. Nie żyje Masza Graczykowska - 25-letnia twórczyni internetowa, którą w mediach społecznościowych obserwowały setki tysięcy osób. Młoda influencerka została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu w Warszawie. Fani wciąż nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Wielu z nich wraca dziś do jej ostatnich publikacji w sieci, w tym wpisu na Instagramie z 2024 roku, w którym pokazywała zdjęcia z codziennego życia.

Masza Graczykowska była jedną z rozpoznawalnych postaci młodego pokolenia twórców internetowych. Swoją popularność zbudowała przede wszystkim w mediach społecznościowych - publikowała treści na Instagram, TikTok oraz prowadziła kanał na YouTube. Na YouTubie obserwowało ją ponad 160 tysięcy subskrybentów, a na Instagramie zgromadziła jeszcze większą społeczność - ponad ćwierć miliona fanów. Jej profile były pełne zdjęć z życia prywatnego, nagrań, relacji z podróży oraz kulis działalności w sieci. Influencerka próbowała także swoich sił w świecie freak fightów, co dodatkowo zwiększyło jej rozpoznawalność.

Zobacz także: Niepokojące posty i nagła śmierć. Co wydarzyło się w domu 27-letniej influencerki?

Ostatnie zdjęcie Maszy Graczykowskiej

Informacja o śmierci 25-latki pojawiła się w sieci nagle i początkowo wielu internautów traktowało ją jak plotkę. Niestety, tragiczne doniesienia szybko zostały potwierdzone przez śledczych. Jak przekazano, ciało influencerki zostało odnalezione 8 marca w jej mieszkaniu w Warszawie.

Na miejscu pojawili się policjanci oraz prokurator, którzy przeprowadzili oględziny. Postępowanie zostało wszczęte w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci – to standardowa procedura w sytuacji, gdy przyczyny zgonu nie są jeszcze w pełni znane. Przeprowadzona sekcja zwłok nie wykazała udziału osób trzecich, jednak zlecono dodatkowe badania, które mają pomóc wyjaśnić wszystkie okoliczności tragedii.

Zobacz także: Nie żyje 23-letnia gwiazda MMA. Wpadła pod ciężarówkę w Tajlandii

W mieszkaniu influencerki znajdował się również jej pies. Zwierzę zostało zabezpieczone i przewiezione do schroniska, gdzie zapewniono mu opiekę. Po pewnym czasie czworonóg został odebrany przez rodzinę zmarłej.

Wielu fanów przypomina dziś ostatnie wpisy Graczykowskiej w mediach społecznościowych. Jednym z nich był post opublikowany w 2024 roku na jej profilu na Instagramie, gdzie pokazywała zdjęcia z codziennych chwil. Nikt nie przypuszczał wtedy, że wkrótce wokół jej osoby pojawi się tak tragiczna wiadomość.

chto mne delat’? - napisała w ostatnim poście Masza.

Życie influencerki nie było jednak wolne od trudnych momentów. W przeszłości otwarcie mówiła o poważnych problemach zdrowotnych. Przyznała m.in., że zmagała się z chorobą nerek i przeżyła bardzo poważny kryzys zdrowotny. Wspominała także o problemach psychicznych oraz terapii, z której korzystała.

Zobacz też: Nie żyje influencerka medyczna i młoda lekarka Pediatryczka Ola. Aleksandra Kąkol dopiero co wzięła ślub! Rodzina jest w żałobie

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

  • 800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym
  • 800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  • 116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  • 116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych
  • 112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

Zobacz też: Tak dziś wygląda grób Edwarda Linde-Lubaszenki. Miesiąc po pogrzebie nadal cały w kwiatach

Zobacz naszą galerię: Ostatni post Maszy Graczykowskiej mrozi krew w żyłach. Nikt nie przypuszczał, co się wydarzy

Ostatni post Maszy Graczykowskiej mrozi krew w żyłach. Nikt nie przypuszczał, co się wydarzy
Galeria zdjęć 15
Sonda
Wierzysz w życie po śmierci?
Stanisława Ryster, Zofia Kucówna i Andrzej Kopiczyński. Burzliwe życie gwiazd TVP. Niezapomniani
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚMIERĆ
INFLUENCERKA