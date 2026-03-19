Nie żyje influencerka medyczna i młoda lekarka Pediatryczka Ola. Aleksandra Kąkol dopiero co wzięła ślub! Rodzina jest w żałobie

Media obiegła bardzo smutna wieść o śmierci młodej lekarki, która w sieci propagowała wiedzę medyczną jako Pediatryczka Ola. Rodzina poinformowała, że Aleksandra Kąkol nie żyje. Co się stało?

Jeszcze kilka lat temu była pełną energii pediatryczką, oddaną pacjentom i swojej pracy. Jej życie zmieniło się w jednej chwili - podczas zwykłego badania USG dowiedziała się, że jest poważnie chora. Diagnoza była druzgocąca. Zaledwie 33-letnia lekarka, która na co dzień ratowała dzieci, sama usłyszała wyrok.

Nie mogłam podejrzewać, że jestem tak bardzo chora. W tamtą feralną środę miałam objąć 24-godzinny dyżur, na którym dowiedziałam się o chorobie, a dzień wcześniej jeszcze byłam na siłowni i dzieliłam się z niej zdjęciem w mediach społecznościowych. I tak jak zawsze przyszłam rano na oddział, rozpoczęłam pracę i w czasie rutynowego badania USG jamy brzusznej, dowiedziałam się, że zostało mi niewiele życia. (...) Po pierwszym przyłożeniu głowicy USG było widać, że choroba jest zaawansowana – wewnątrz wątroby zmiana 7 centymetrowa oraz ponad 20 guzów satelitarnych, rozsianych w całym narządzie, wyglądało to bardzo źle - opowiadała Kąkol w rozmowie z Gazetą Lekarską w październiku 2024 r.

Poznała koszmarną diagnozę, ale walczyła o zdrowie

Mimo dramatycznych rokowań nie poddała się. Walczyła z chorobą z całych sił, a jej historia poruszyła Polaków. W krótkim czasie udało się zebrać ogromne pieniądze na terapię, co dawało nadzieję na przełom.

Zebrano 1,5 mln zł, zrozumiałam, że będę mogła się dalej leczyć, zobaczyłam, jak silna potrafi być więź między ludźmi i jak ludzie są dobrzy. Poczułam prawdziwe wsparcie - mówiła Pediatryczka Ola.

Niestety, leczenie w Indiach okazało się niewystarczające. Dr Kąkol do końca pozostawała aktywna, dzieląc się swoim doświadczeniem i pokazując, jak wygląda życie lekarza po drugiej stronie - jako pacjenta. Mówiła wprost o strachu, bólu i nadziei, która nie opuszczała jej nawet w najtrudniejszych momentach.

Pediatryczka Ola nie żyje

Dziś bliscy, pacjenci i internauci żegnają doktor Kąkol z ogromnym smutkiem. W sieci pojawiają się poruszające wpisy i słowa wsparcia dla rodziny, która o śmierci i pogrzebie Oli poinformowała na jej instagramowym profilu:

Pożegnaliśmy dziś Olę. Naszą ukochaną Córkę, Siostrę i Żonę. Naszą Wojowniczkę. Ceremonia pożegnania odbyła się zgodnie z Jej wolą, w gronie rodziny i najbliższych. Ola odeszła 13 marca, przebywając w swojej ukochanej Hiszpanii. Bez bólu, w spokoju, otoczona miłością najbliższych. Dwa tygodnie wcześniej spełniła swoje wielkie marzenie o ślubie - była szczęśliwa i pełna nadziei na przyszłość. Ola spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Lubaczowie w rodzinnym grobowcu. Niebawem poinformujemy o Mszy Świętej, która odbędzie się w intencji Oli. Żegnamy się tak jak Ola miała w zwyczaju: Buźka pa!

Dr Aleksandra Kąkol napisała książkę o swojej walce z chorobą "Popatrz, wciąż żyję".

