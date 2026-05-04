"Azja Express": już wiadomo, że w show pojawi się Mateusz Banasiuk. Z kim pojedzie?

Mateusz Banasiuk w show "Azja Express"

Mateusz Banasiuk ma przed sobą nie lada przygodę. 40-letni gwiazdor, który prywatnie jest partnerem Magdaleny Boczarskiej (są razem już od 12 lat!) i bardzo wspiera ją w jej drodze po Kryształową Kulę, trofeum "Tańca z Gwiazdami", niebawem też pokaże się w programie rozrywkowym

Już wiadomo, że aktor znany z takich produkcji jak "Pierwsza miłość", "Wszystko, co kocham", "M jak miłość", "Miasto z morza" czy "Furioza", będzie jednym z uczestników nowej edycji programu "Azja Express". Sam to ujawnił!

Jeszcze nikomu tego nie mówiłem, że jestem kolejnym uczestnikiem programu "Azja Express", więc emocje już wkrótce będą rosły - wyznał niedawno w rozmowie z serwisem Party.

Banasiuk ma bogate doświadczenie związane z udziałem w formatach nastawionych na rozrywkę. W 2014 r. brał udział w "Tańcu z Gwiazdami", dwa lata później pojawił się w "Twoja twarz brzmi znajomo", a po kolejnych trzech latach w "Ninja Warrior Polska". W 2021 r. widzowie mogli go oglądać w "Mask Singer".

Przyznam się, że ja od razu byłem na tak już jakiś czas temu (...). To jest jednak miesiąc. Miesiąc za granicą, gdzie jesteś totalnie offline, bez telefonu, bez kontaktu. (...) Pamiętam, jak zobaczyłem "Azję Express" kiedyś po raz pierwszy. Pomyślałem sobie: "Wow, w czymś takim chciałbym wziąć udział" - wyznał aktor.

Z kim pojedzie do Azji?

Największą zagadką pozostaje, z kim Banasiuk stworzy duet! Produkcja trzyma tę informację w ścisłej tajemnicy, aktor też.

Właśnie jeszcze nie chcę tego zdradzać. Ciekaw jestem, z kim byście mnie widzieli w tym programie. Mam kilku chętnych, nie ukrywam, ale to jeszcze na razie zachowam dla siebie - opowiadał Banasiuk.

Udział Banasiuka może być jednym z najmocniejszych punktów sezonu. Aktor słynie ze sportowego trybu życia i nie przywiązuje się do luksusów, co w programie takim jak "Azja Express" ma kluczowe znaczenie. Tam nie ma miejsca na wygody, a uczestnicy muszą radzić sobie bez pieniędzy, nocować u obcych ludzi i pokonywać setki kilometrów w ekstremalnych warunkach.

Z kim Mateusz powinien wybrać się na plan show? Wieści o jego udziale w programie już potwierdzono także na instagramowym profilu "Azji Express".

