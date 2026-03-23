Magda Boczarska chroni związek z Banasiukiem jak twierdzę! Na to pytanie nie odpowiedziała

Związek Magdaleny Boczarskiej i Mateusza Banasiuka od dawna budzi zainteresowanie mediów i fanów. Para aktorów jest razem od wielu lat i wspólnie wychowuje syna. Choć oboje funkcjonują w świecie show-biznesu, rzadko dzielą się szczegółami ze swojego życia prywatnego. Zamiast tego skupiają się głównie na pracy zawodowej i projektach artystycznych. Nic więc dziwnego, że gdy aktorka pojawiła się na jednym z wydarzeń związanych z programem "Taniec z Gwiazdami", dziennikarze postanowili zapytać ją o kulisy jej relacji z partnerem. Pytanie wydawało się niewinne - chodziło jedynie o to, co sprawia, że ona i Banasiuk uchodzą za jedną z najbardziej zgranych par w branży.

Na to pytanie Boczarska nie chciała nam odpowiedzieć

"Super Express" spróbował dowiedzieć się, czy istnieje jakiś sekret ich udanego związku. Odpowiedź Boczarskiej była jednak bardzo powściągliwa. Aktorka nie wdawała się w szczegóły i wyraźnie dała do zrozumienia, że nie zamierza publicznie analizować swojej relacji.

Choć pytanie było sympatyczne i dotyczyło pozytywnego wizerunku pary, gwiazda postanowiła nie rozwijać tematu. Zamiast długiej wypowiedzi pojawiła się krótka, dyplomatyczna reakcja, która jasno sugerowała, że prywatność wciąż jest dla niej granicą, której nie chce przekraczać.

Pomidor - odpowiedziała na pytanie "Super Expressu".

Dla części obserwatorów taka postawa z pewnością nie jest zaskoczeniem. Boczarska od lat uchodzi za osobę, która bardzo pilnuje swojego życia prywatnego i niechętnie opowiada o relacjach rodzinnych w mediach. W czasach, gdy wielu celebrytów chętnie dzieli się niemal każdym momentem swojego życia w mediach społecznościowych, taka powściągliwość wydaje się wręcz rzadkością.

Nie brakuje jednak też głosów, że aktorka może momentami aż zbyt konsekwentnie chronić swoją prywatność. Zwłaszcza że jej relacja z Banasiukiem od dawna wzbudza ciekawość fanów, którzy chętnie poznaliby, choć odrobinę więcej szczegółów.

34

Sonda Oglądasz "Taniec z Gwiazdami"? tak nie