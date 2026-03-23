Iza Miko podniosła poprzeczkę w "Tańcu z Gwiazdami"! Tańczy w ekstremalnie wysokich obcasach

Julita Buczek
2026-03-23 9:07

Iza Miko znów przyciągnęła uwagę widzów "Tańca z Gwiazdami". Tym razem nie tylko samym tańcem, ale też… butami. Aktorka pojawiła się na parkiecie w wyjątkowo wysokich obcasach, które od razu zwróciły naszą uwagę. Jak sama przyznała, świadomie stawia sobie poprzeczkę wyżej niż inni uczestnicy!

Iza Miko zachwyciła na scenie "Tańca z Gwiazdami"

"Taniec z Gwiazdami" od lat przyciąga przed telewizory miliony widzów. W programie nie brakuje emocji, niespodzianek i momentów, które szybko stają się tematem rozmów w sieci. W najnowszym odcinku uwagę wielu osób przykuł jeden szczegół  buty Izy Miko. Aktorka pojawiła się na parkiecie w obcasach wyraźnie wyższych niż te, które zwykle wybierają uczestniczki show. "Super Express" postanowił zapytać ją o powód takiego wyboru. Odpowiedź gwiazdy była szczera i bezpośrednia!

Zobacz też: Latami mało kto o tym mówił! Ojciec Izy Miko to gwiazdor seriali

"Taniec z Gwiazdami": Iza Miko

Iza Miko nie ukrywała, że sama zdecydowała się na trudniejszą opcję. Jak wyjaśniła, lubi stawiać sobie ambitne wyzwania. Zauważyłam, że ty masz dzisiaj wyjątkowo wysokie obcasy - zapytaliśmy po programie "Taniec z Gwiazdami". Aktorka tylko się uśmiechnęła i przyznała, że rzeczywiście jej buty są znacznie wyższe niż standardowe modele używane w show.

Ja stawiam sobie bardzo wysoko poprzeczkę i moje buty są trochę wyższe, a nawet o wiele wyższe - powiedziała "Super Expressowi" Iza Miko.

Zobacz też: Iza Miko mówi wprost o swoim życiu intymnym! Przerywa milczenie o macierzyństwie

Jej taneczny partner Albert Kosiński potwierdził, że to nie przypadek. Jak wyjaśnił, Iza tańczy w obuwiu bardzo zbliżonym do tego, którego używają profesjonalne tancerki podczas turniejów tanecznych, a nawet nieco wyższych.

Iza tańczy w butach, jak profesjonalne tancerki tańczą na turniejach. A niektóre tańczą nawet w niższych, więc tak - mówi "Super Expressowi" Albert Kosiński.

To oznacza jedno w takich butach taniec jest znacznie bardziej wymagający. Wyższy obcas sprawia, że utrzymanie równowagi i precyzji ruchów jest trudniejsze, a każdy krok wymaga większej kontroli nad ciałem. Tym bardziej widzowie mogą być pod wrażeniem, jak pewnie Miko radzi sobie na parkiecie.

Rozmawiała Julita Buczek

Zobacz też: Szokujące wyznanie Izy Miko! Rozmawia z roślinami, ale wróżek unika

Zobacz naszą galerię: Iza Miko podniosła poprzeczkę w "Tańcu z Gwiazdami"! Tańczy w ekstremalnie wysokich obcasach

Iza Miko chodzi do parku i przytula drzewa. Takiego wyznania nikt się nie spodziewał!
