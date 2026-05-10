"Żona" Wojewódzkiego na antenie zapytana wprost przez inną gwiazdę! Wyszło szydło z worka

Żaneta Rosińska zapytana o Wojewódzkiego w "Dzień Dobry TVN"

Żaneta Rosińska, reporterka "Dzień Dobry TVN" i domniemana żona Kuby Wojewódzkiego w niedzielny poranek robiła wywiad z Malwiną Wędzikowską, prowadzącą "The Traitors. Zdrajcy". Panie spotkały się w Poznaniu, gdzie Wędzikowska przed wieczornym finałem show brała udział w biegu "Wings for life". Rozmowa przebiegała miło i spokojnie, dopóki na antenie nie padło pytanie o "męża"! Rosińska odpowiedziała na wizji i wszystko stało się jasne... tak jakby.

- Rozładowujemy emocje, bo wielkie emocje dzisiaj wieczorem. Malwina Wędzikowska, po tygodniach pełnych intryg i manipulacji - w końcu się dowiemy, maski spadną. Ty jesteś gotowa do biegu, bo jesteśmy w Poznaniu na Wings for Life. Dlatego tak to zapowiedziałam, że musisz te emocje wybiegać. Czego się dzisiaj możemy spodziewać?

- zagaiła na początku Rosińska, na co Wędzikowska odpowiedziała ze śmiechem, że "musi przetrwać".

Malwina Wędzikowska o finale "The Traitors"

Po szybkim wstępie na temat biegu rozmowa naturalnie zeszła na finał "The Traitors".

- Najbardziej na świecie kocham prowadzić ten program, być ciocią, bo powiem ci tak, że to się wydaje, że ja jestem prowadzącą, ale ja też jestem w grze. Więc to jest najprzyjemniejsza, najprzyjemniejsze miejsce, bardzo często też bardzo odpowiedzialne, szczególnie w momencie konfliktów. Natomiast nie zamieniłabym tego na żadne inne, ale jeżeli już kazano by mi, moja szefowa by zadzwoniła i powiedziała: "Musisz". To zdrajca. Wtedy można sprawdzić swoje granice. Łatwiej być na pewno obserwatorką tego wszystkiego, niż być w tym całym trybie, w tej całej machinie

- opowiadała Malwina zapytana o to, czy w programie wolałaby przyjąć rolę zdrajczyni czy lojalnej. Następnie zapowiedziała co widzów czeka w dzisiejszym (20. maja 2026) finale.

- Jesteśmy już w takiej końcowej fazie rozgrywki, że każda sekunda przegadana z kimś, kto może być potencjalnie twoim sojusznikiem, jest na wagę złota (...) Ja zagryzałam paznokcie, oglądając ostatni odcinek. Iza wywróciła całą strategię tego stołu. No przejmujący odcinek, przejmujące momenty I powiem państwu więcej. Tak będzie do ostatniej sekundy tego sezonu, to będzie po prostu nieprzewidywalne, ale przed nimi jeszcze ostatnie zadanie, czyli wspólnie działają, żeby zebrać kolejną pulę pieniędzy. Ja chyba mogę państwu powiedzieć, że no warto jest się postarać... o 100 000, bo to zadanie będzie tyle warte i będzie wymagało od uczestników no niesamowitej współpracy, bo będzie to takie zadanie trochę detektywistyczne, wymagające dużej wiedzy. Grupa wytypuje Pawła na najmądrzejszego, który będzie mózgiem tej operacji

- opowiedziała gwiazda "The Traitors. Zdrajcy".

Kuba Wojewódzki i Żaneta Rosińska razem w show TVN?

Na koniec jednak znienacka role się odwróciły i to Wędzikowska zapytała zaskoczoną Żanetę Rosińską:

- A powiedz mi, a powiedz mi, a gdybym ja ciebie zaprosiła z mężem do kolejnej edycji, to przyjęłabyś?

- rzuciła, niby mimochodem Malwina Wędzikowska, ale to odpowiedź Rosińskiej była prawdziwym zaskoczeniem!

- Myślę, że oboje byśmy zdrajcami byli...

Chcielibyście oglądać "The Traitors. Zdrajcy" z udziałem Kuby Wojewódzkiego i Żanety Rosińskiej? Może wreszcie by wyszło na jaw, czy faktycznie są małżeństwem, czy tylko udają na potrzeby promocji w social mediach...

