Jedno miasto, te same kadry… przypadek? Wojewódzki i Rosińska na wakacjach

Kuba Wojewódzki od lat uchodzi za jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskich mediów. Jego cięty język, ironia i zamiłowanie do prowokacji sprawiły, że dorobił się zarówno fanów, jak i zagorzałych krytyków. Przez lata konsekwentnie budował wizerunek medialnego buntownika, który lubi zaskakiwać i wywoływać skrajne emocje. Jednak od pewnego czasu to nie jego wypowiedzi, a życie prywatne wzbudza największe zainteresowanie. Wszystko za sprawą relacji z Żanetą Rosińską. Prezenter coraz częściej sugeruje, że nie jest już singlem, a nawet, że jest… po ślubie. Choć brzmi to, jak żart w jego stylu, wspólne zdjęcia i wpisy tylko podsycają spekulacje.

Tajemniczy wyjazd Wojewódzkiego! Fani nie mają wątpliwości

To nie pierwszy raz, kiedy Wojewódzki i Rosińska spędzają razem czas poza Polską, ale ich najnowsza podróż przyciągnęła szczególną uwagę. Tym razem para wybrała się do Barcelony, jednego z najbardziej romantycznych miast Europy.

Choć nie zdecydowali się na publikację wspólnego zdjęcia, internauci szybko połączyli fakty. Na profilach obojga pojawiły się niemal identyczne kadry - te same ulice, podobne ujęcia i charakterystyczne miejsca. Wśród nich znalazła się słynna Sagrada Familia, która stała się jednym z głównych "bohaterów" ich relacji.

To właśnie zdjęcie tej monumentalnej świątyni wywołało falę komentarzy. Żaneta Rosińska opatrzyła je żartobliwym podpisem, specjalnie myląc nazwę zabytku z paryską Notre Dame. Internauci szybko podchwycili żart, a część z nich uznała to za celową grę z obserwatorami.

Fani nie mają jednak wątpliwości, to kolejny dowód na to, że para spędza ze sobą coraz więcej czasu i czuje się w swoim towarzystwie swobodnie. Tym bardziej że w ostatnich miesiącach coraz częściej zwracają się do siebie w mediach społecznościowych w sposób sugerujący bliską relację, używając określeń "mąż" i "żona".

