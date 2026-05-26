Skolim przerywa milczenie w sprawie pieniędzy. Kwoty za koncerty zwalają z nóg

Początki kariery Skolima. Od seriali do wielkich hitów

Konrad Skolimowski, szerzej znany publiczności pod pseudonimem Skolim, przyszedł na świat w 1996 roku w Łukowie. Swoje pierwsze kroki w polskim show-biznesie stawiał jako aktor telewizyjny. Widzowie mogli go oglądać w takich popularnych telenowelach jak „Barwy Szczęścia”, gdzie wcielał się w postać Patryka Jezierskiego, a także w produkcjach historycznych i obyczajowych, w tym „Korona królów” oraz „Dziewczyny ze Lwowa”.

Prawdziwy rozgłos przyniosła mu jednak działalność muzyczna, a dzięki umiejętnemu łączeniu rytmów disco polo z reggaetonem szybko dorobił się tytułu „Króla Latino”. Jego absolutny hit, zatytułowany „Wyglądasz idealnie”, stał się prawdziwym fenomenem, gromadząc na swoim koncie setki milionów odtworzeń. Ogromną popularnością cieszyły się również takie utwory jak „Kiss me baby” czy „Temperatura”. Aktualnie artysta podbija krajowe stacje radiowe dzięki owocnym współpracom z Blanką oraz Justyną Steczkowską.

Poza sceną Skolim bardzo aktywnie inwestuje zgromadzone środki, prowadząc własną stację paliw, markę perfum oraz pensjonat wypoczynkowy zlokalizowany w Międzyzdrojach. Jeśli chodzi o życie prywatne, wokalista otwarcie mówi o swojej wierze katolickiej i jest dumnym ojcem dwóch synów. Artysta wyjątkowo mocno strzeże prywatności swojej rodziny, starając się wyraźnie oddzielać domowe zacisze od blasku fleszy i medialnego szumu.

Skolim Hit Sopot Festiwal

Ile zarabia Skolim za koncerty? Stawki robią wrażenie

Niedawno menadżer artysty ujawnił na antenie radia VOX FM, jak dokładnie kształtują się stawki za występy wokalisty. Ostateczna kwota jest oczywiście mocno uzależniona od konkretnego terminu, lokalizacji wydarzenia, a także wybranych kosztów transportu.

Występy w klubach to wydatek rzędu od 15 do 20 tysięcy złotych .

. Za pojawienie się na studniówce trzeba zapłacić od 20 do 40 tysięcy złotych.

Koncerty plenerowe kosztują średnio około 60 tysięcy, choć w wyjątkowych sytuacjach kwota ta sięga nawet 100 tysięcy złotych.

Podczas niedawnej rozmowy z Maksem Kluziewiczem, reprezentującym redakcję portalu eska.pl, gwiazdor postanowił odnieść się do kwestii swoich całkowitych przychodów i tego, ile pieniędzy faktycznie trafia na jego konto.

- Przyznam się szczerze, że dzisiaj dzięki głowie mojej babci i mojej - samochodów koncertowych mam 17-18. Jest Wojtek Woner manager, chłopaki (Luxon i Velson - przyp.mk) są, większość trafia do naszej puli we własnym gronie. Ciężko mi powiedzieć, ale nie mogę narzekać na pewno. To jest tyle kasiory, że głowa mała - powiedział Skolim dla eska.pl

