Kuba Wojewódzki stara się o dziecko? Wygadał się w rozmowie z Ralphem Kaminskim!

Kuba Wojewódzki bez wątpienia należy do najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiego show biznesu. Dziennikarz, który od ponad dwóch dekad prowadzi swój autorski talk show, słynie z wyrazistych opinii i ciętego języka. Od pewnego czasu krążą plotki o założeniu przez niego rodziny - najpierw mówiło się o ślubie, a teraz o dziecku. Czy coś jest na rzeczy?

Dziennikarz rozpoczął pracę w swoim zawodzie pod koniec lat 80. Gigantyczną rozpoznawalność w Polsce zyskał jednak dopiero po 2000 roku - jako juror w programie "Idol" oraz gospodarz talk show "Kuba Wojewódzki", w Polsacie. Od późniejszego przejścia do TVN aż po dziś - kontrowersyjny prezenter dalej zaprasza do rozmów osoby publiczne, co wielokrotnie kończyło się skandalami. Jak niedawno ustalił "Super Express", zainteresowanie widzów i reklamodawców programem Wojewódzkiego wyraźnie tąpnęło. Nie przeszkadza mu to jednak w robieniu niemałego zamieszania w show biznesie. Emocje budzi też jego życie prywatne.

W nieodległej przeszłości partnerką życiową gwiazdora TVN była Anna Markowska. Nie trzeba było wiele czekać, by obiektem plotek stała się nowa domniemana ukochana Wojewódzkiego - Żaneta Rosińska. Mało tego! Według pogłosek, dziennikarz i jego partnerka mieli już wziąć ślub. Ostatnio rzekoma żona kontrowersyjnego 62-latka wywołała zamieszanie wpisem z okazji Dnia Mężczyzny.

Być-może-mąż nie pozostaje jej zresztą dłużny. 13 lutego Kuba Wojewódzki opublikował zdjęcia niemowlęcego ubranka w stylu piłkarskim. Fala spekulacji o rodzicielskich nadziejach dziennikarza powtórzyła się nieco ponad miesiąc później, po emisji jego własnego show.

Kuba Wojewódzki o dziecku: "pracuję nad tym"

W jednym z ostatnich wydań programu Wojewódzkiego zagościli aktorka Agata Kulesza i wokalista Ralph Kaminski. W rozmowie z artystą prowadzący poruszył kwestię rodzicielstwa. Wymiana zdań o ojcostwie zakończyła się zaskakującymi słowami Wojewódzkiego.

"Ilekroć Cię widzę, to mam taki poziom wzruszenia, że mam ochotę się Tobą zaopiekować. Mam ochotę Cię przytulić. Jesteś takim człowiekiem, który wyzwala jakąś melancholię" - powiedział Wojewódzki.

"Czuję, że Ty naprawdę powinieneś mieć syna. [...] Tę opiekuńczość, którą w sobie odnajdujesz, warto komuś oddać" - odpowiedział mu Kaminski.

"Bardzo dziękuję. Nie chcę o tym mówić, ale powiem Ci, że pracuję nad tym" - zakończył dziennikarz.

Myślicie, że to blef i podsycanie plotek? A może faktycznie Wojewódzki i Rosińska będą rodzicami?

