„Kuba, mnie tam nie było!” Stanowski obalił wersję Wojewódzkiego jednym zdaniem

Kuba Wojewódzki oskarżył Krzysztofa Stanowskiego o szukanie pieniędzy na Kanał Zero u polityków PiS.

Stanowski natychmiast zaprzeczył, twierdząc, że w ogóle nie było go na rzekomych urodzinach.

Telefon do Roberta Mazurka potwierdził wersję Stanowskiego, ośmieszając Wojewódzkiego.

Odkryj, jak Stanowski w sekundę obalił oskarżenia Wojewódzkiego i dlaczego ta sytuacja stała się hitem sieci!

Wojewódzki atakuje Stanowskiego: „Rozmawiałeś z politykiem PiS o pieniądzach?”

W poniedziałek o godzinie 20:00 w podcaście „WojewódzkiKędzierski” doszło do ostrej wymiany zdań między Kubą Wojewódzkim a Krzysztofem Stanowskim. Tematem, który rozpalił dyskusję, była rzekoma próba pozyskania funduszy na Kanał Zero od polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Wojewódzki zarzucił Stanowskiemu, że podczas urodzin Roberta Mazurka miał rozmawiać z politykiem PiS na temat potrzeb finansowych swojego nowego projektu.

Kuba Wojewódzki: „Naprawdę nie przypominasz sobie rozmowy na urodzinach u pewnego naszego wspólnego kolegi, że rozmawiałeś z politykiem na temat potrzeb... u Roberta Mazurka, dobra no. Nie pamiętasz rozmowy z politykiem PiS-u, który tam był?”

Stanowski odpowiada: „Kuba, ja nie byłem na tych urodzinach!”

Reakcja Stanowskiego była natychmiastowa i zaskakująca dla Wojewódzkiego.

Krzysztof Stanowski: „Chodzi ci o te słynne urodziny Mazurka?” Po potwierdzeniu Wojewódzkiego, twórca Kanału Zero z rozbawieniem stwierdził: „Kuba, ja nie byłem na tych urodzinach. Nie byłem na urodzinach Mazurka.”

Ta odpowiedź całkowicie zbiła z tropu Kubę Wojewódzkiego, który próbował ratować sytuację.

Kuba Wojewódzki: „Czyli chcesz powiedzieć, że ten polityk skłamał, że tam byłeś?” Stanowski podtrzymał swoją wersję: „Tak, ja nie byłem na urodzinach Mazurka. Nie było mnie wtedy w Polsce. Chciałem być, byłem zaproszony, ale nie byłem na tych urodzinach.”

Telefon do Roberta Mazurka rozwiewa wątpliwości

Aby ostatecznie potwierdzić swoją wersję wydarzeń, Krzysztof Stanowski zadzwonił na antenie do Roberta Mazurka. Chociaż nie wspomniał o swojej nieobecności na imprezie, zapytał Mazurka, czy rozmawiał tam z jakimś politykiem PiS o pieniądzach na Kanał Zero.

Robert Mazurek: „Dobre, oczywiście, że rozmawiałeś, telepatycznie, bo cię niestety nie było.” Kuba Wojewódzki próbował jeszcze żartować: „Możemy mieć dwa zarzuty: że załatwia pieniądze i nie szanuje kumpli, tak?”Na co Mazurek odpowiedział: „Tak, ja bym wolał ten drugi, wiesz.”

Ostatecznie okazało się, że Kuba Wojewódzki nie rozmawiał z żadnym politykiem PiS, a cała sytuacja była prowokacją mającą na celu sprawdzenie reakcji Stanowskiego. Ta z pozoru niewinna wymiana zdań szybko stała się hitem sieci, pokazując, że Stanowski potrafi zaskoczyć nawet doświadczonego showmana.

