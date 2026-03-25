Bolesny UPADEK Kuby Wojewódzkiego. Znamy tajny cennik TVN. To one teraz rządzą w telewizji

Kuba Wojewódzki zalicza bolesny upadek w TVN

Wszystko już jasne. Po kilku tygodniach od startu nowej ramówki TVN stacja podała oficjalne liczby. Nowy sezon programu Kuby Wojewódzkiego ogląda średnio 430 tys. widzów. To dla niego jak policzek. Dokładnie rok temu program oglądało prawie o połowę więcej, bo średnio 781 tys. widzów.

Boleśnie dla stacji spadły też ceny za spot reklamowy emitowany przed, w trakcie i po jego talk show Kuby Wojewódzkiego. Dziś jedna reklama przy programie podstarzałego dziennikarza kosztuje jedyne 21 200 zł - prawie 5 tys. zł mniej niż przed rokiem. W trakcie całej, blisko 10-minutowej przerwy reklamowej trochę się tych strat nazbiera... A przecież to nie pierwszy spadek cen w przypadku programu Kuby. Już przed rokiem nie było zbyt dobrze.

ZOBACZ: Kuba Wojewódzki to żaden król TVN. Cennik reklam 2025 mówi jasno. Ujawniamy TAJNE kwoty

One królują w TVN. Wędzikowska i Gessler najcenniejsze. Kto jeszcze?

Dla porównania: najdroższe są spoty reklamowe przy programie Malwiny Wędzikowskiej (45 l.) "The Traitors", za które trzeba zapłacić po 35 500 zł, i przy "Kuchennych rewolucjach" Magdy Gessler (72 l.) - 34 800 zł. To czyni obie panie najlepiej zarabiającymi dla TVN kobietami.

NIE PRZEGAP: Kto tak naprawdę płaci za remonty w "Kuchennych rewolucjach"? Prawda po latach wyszła na jaw!

Podium zamyka Mikołaj Roznerski (42 l.) i jego teleturniej "The floor", który za jeden spot reklamowy zgarnia 32 900 zł. Świetnie radzi sobie też nowy sezon "Królowej przetrwania" prowadzony przez Małgorzatę Rozenek-Majdan (47 l.). Tym razem w programie możemy oglądać m.in. aktorkę Monikę Jarosińską (51 l.), modelkę Ilonę Felicjańską (52 l.) czy dziennikarkę "Super Expressu" Karolinę Pajączkowską (34 l.). Jedna reklama przy reality show kosztuje 25 300 zł.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Gwiazda TVN OPIĘTA do granic! Malwina Wędzikowska szokuje figurą. ZDJĘCIA

A Kubuś... znów na szarym końcu.

Magda Gessler rozprawia się z hejtem. Chce, żeby były "mandaty za hejt w sieci"