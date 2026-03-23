Kto tak naprawdę płaci za remonty w "Kuchennych rewolucjach"? Prawda po latach wyszła na jaw!

Magda Gessler od szesnastu lat ratuje polskie restauracje

Magda Gessler (72 l.) to jedna z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Znana z ciętego języka restauratorka stała się niemal ikoną stylu, smaku i ogromnego dystansu! Kuchnią zajmuje się nie tylko w telewizji. Jest właścicielką kilku popularnych restauracji oraz autorką książek kucharskich. Regularnie pojawia się w mediach, dzieląc się swoją pasją do gotowania.

Sławę przyniósł jej program "Kuchenne rewolucje", który doczekał się już 32. sezonów! Najnowszy emitowany jest od 5 marca. Magda Gessler razem ze swoją ekipą kolejny raz ruszyła w Polskę, by wprowadzać rewolucję w podupadających restauracjach. Najsłynniejsza polska restauratorka stara się naprawić nie tylko same lokale, ale nierzadko i relacje między bohaterami poszczególnych odcinków.

Kilka dni temu pisaliśmy o stworzonym przez internautów podsumowaniu dotychczasowych sezonów programu. Do tej pory Magda Gessler miała odwiedzić 421 jadłodajni. Statystycznie dwie na trzy nadal działają.

"Kuchenne rewolucje": Kto płaci za remonty?

Mimo szesnastu lat na antenie program TVN-u nadal wzbudza ogromne emocje. Widzowie z zapartym tchem śledzą perypetie uczestników "Kuchennych rewolucji" oraz ich częste spięcia z Magdą Gessler. Jedną z bardziej ekscytujących momentów każdego odcinka jest prezentacja odświeżonych wnętrz lokali.

Zapewne niejeden fan show zastanawiał się kto tak naprawdę płaci za remont oraz dekoracje wnętrz. Uczestnikami "Kuchennych rewolucji" często są osoby w złej sytuacji finansowej. Czy za pomoc Gesslerowej muszą zapłacić? Po latach producent programu, Nikola Mihov zdradził, kto pokrywa koszty rewolucji.

Nie, nie ma opłat. Dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby to byli restauratorzy, którzy mają duże problemy, którym my możemy pomóc. Nie byłoby tutaj uczciwe w żaden sposób jeszcze pobieranie jakichś opłat. Jedyne, co jest dla nas istotne, to to, żeby była szczerość i chęć na zmiany, na walkę o sukces, bo nam też na tym sukcesie zależy – powiedział w rozmowie z "Co za tydzień".

Magda Gessler wyznała już kiedyś swoim obserwującym, że to stacja pokrywa wszystkie koszty. Dodała przy tym, że za pomysł na nową nazwę oraz wygląd restauracji odpowiada ona sama.

