Wielkanocny żurek i mazurek od Magdy Gessler tylko dla bogaczy? Jest drożej niż przed rokiem

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Kto nie chce tracić czasu na stanie przy garnkach może skorzystać z licznych cateringu. Świąteczne dania na wynos ma w swojej ofercie Magda Gessler. Jednak chcąc zaserwować gościom ucztę od "U Fukiera", trzeba sięgnąć do kieszeni. I to bardzo głęboko. Z roku na rok jest bowiem coraz drożej.

Magda Gessler podała ceny wielkanocnego cateringu. Tanio nie jest!

Magda Gessler (72 l.) to prawdziwa ikona polskiego show-biznesu. Restauratorka była częścią warszawskiej śmietanki towarzyskiej na długo przed startem "Kulinarnych rewolucji". Jednak to program TVN zapewnił jej ogólnopolską rozpoznawalność. Dla wielu jest dziś gastronomiczną i kulinarną wyrocznią.

Znana z ciętego języka restauratorka stała się niemal ikoną stylu, smaku i ogromnego dystansu! Kuchnią zajmuje się nie tylko w telewizji. Magda Gessler jest właścicielką kilku popularnych restauracji oraz autorką książek kucharskich. Regularnie pojawia się w mediach, dzieląc się swoją pasją do gotowania.

Restauracje Gesslerowej od lat mają w swojej ofercie gotowe dania świąteczne, które można zamówić z dostawą do domu. W jej, kultowej już, restauracji "U Fukiera" i w tym roku przygotowano specjalne menu na Wielkanoc.

Wielbiciele kuchni Magdy Gessler mogą zamówić specjalny catering, jednak chcąc zachwycić gości jej daniami, muszą przygotować się na spory wydatek. I to większy niż przed rokiem.

Wielkanocna uczta od Magdy Gessler. Cena jajek zwala z nóg!

Z nóg zwalają już ceny przystawek - jajek, sosów czy kiełbas, których nie może zabraknąć na wielkanocnym stole. 200-gramowy słoiczek domowego majonezu kosztuje 27 złotych, a pasty jajecznej ze szczypiorkiem 37 złotych (dwa złote drożej niż przed rokiem). Sos tatarski o takiej samej gramaturze kosztuje 39 złotych.

Takim sosem można polać np. jajka. Za pięć połówek jaj faszerowanych pieczarkami trzeba zapłacić 39 złotych, a za te z nadzieniem z polskiej szynki 42 złote. Fani wędlin mogą kupić pół kilograma kiełbasy jałowcowej za 39 zł, a białą parzoną za 43. Ceny kiełbas są o około dwa złote wyższe niż przed rokiem.

O złotówkę podrożał schab pieczony ze śliwką. Za to cena pasztetu z dziczyzny i grzybów pozostała bez zmian. Foremka 400 g kosztuje, bagatela, 98 złotych. 

Za schab faszerowany śliwką trzeba zapłacić 78 zł. Zwolennicy pasztetu muszą przygotować się na spory wydatek - wersja z dziczyzny i grzybów kosztuje 98 zł za 400 g.

Zupy również nie należą do najtańszych. Sprzedawane są w słoikach o pojemności 900 ml. Najtańszy jest rosół na wielu mięsach (bez dodatków) - 67 złotych. Barszcz biały na zakwasie kosztuje 69 złotych, a żur na prawdziwkach aż 79 zł.

Na świątecznym stole nie może zabraknąć słodkości. Za wielkanocne mazurki zapłacimy od 75 do 79 złotych. W ubiegłym roku najtańszy mazurek kosztował 63 złote, a najdroższy nie przekraczał 70 złotych.

O trzy złote podskoczyła cena klasycznej babki drożdżowej. W tym roku za około ok 1,2 kg wypiek trzeba dać 91 złotych. Najdroższą słodkością w cateringu od Magdy Gessler pozostaje beza z kremem, która w tym roku kosztuje 133 złote.

