Zjawiskowy zwiastun i plakat na 20-lecie "Hannah Montana". Miley Cyrus znów zachwyca jako blondynka

"Hannah Montana: 20th Anniversary Special": Zwiastun i plakat ujawnione

"Hannah Montana: 20th Anniversary Special" to wyjątkowy program przygotowany jako hołd dla niezwykle popularnego serialu młodzieżowego "Hannah Montana". To właśnie ta ikoniczna produkcja Disney Channel stała się przepustką do wielkiej międzynarodowej kariery dla Miley Cyrus. Z uwagi na wagę tego okrągłego jubileuszu, zarówno producenci, jak i sama gwiazda, postanowili uczcić tę rocznicę w wyjątkowy sposób. W sieci udostępniono oficjalny zwiastun, w którym Miley Cyrus powraca do charakterystycznego wizerunku Hannah. Po dwóch dekadach znów możemy podziwiać ją w rozpoznawalnej blond peruce z grzywką. W materiale zaprezentowano także wybrane elementy scenografii, urywek wywiadu z artystką, fragment jej muzycznego występu, a nawet gościnny udział jej matki, Tish Cyrus. Prawdziwą furorę w sieci robi jednak oficjalny plakat, który stanowi bezpośrednie odwołanie do kultowej grafiki promocyjnej z 2006 roku. Fani nie kryją swojego ogromnego zachwytu. Plakat można obejrzeć w naszej galerii załączonej do tego artykułu.

Gdzie i kiedy obejrzeć "Hannah Montana: 20th Anniversary Special"?

Jubileuszowy program "Hannah Montana: 20th Anniversary Special" będzie dostępny dla widzów w przestrzeni internetowej. Produkcja ta wzbogaci bibliotekę serwisu streamingowego Disney+. Datę oficjalnej premiery ustalono na 24 marca 2025 roku. Termin ten nie jest przypadkowy – wypada on dokładnie w dwudziestą rocznicę debiutu serialu "Hannah Montana" w stacji Disney Channel. Przypomnijmy, że pilotażowy odcinek tej kultowej serii został wyemitowany po raz pierwszy 24 marca 2006 roku.

Miley Cyrus wspomina serial "Hannah Montana"

"Hannah Montana" zawsze będzie częścią tego, kim jestem. To, co zaczęło się jako program telewizyjny, stało się wspólnym doświadczeniem, które ukształtowało moje życie i życie tak wielu fanów i zawsze będę wdzięczna za tę więź. [...] Fakt, że po tylu latach wciąż znaczy to dla ludzi tak wiele, jest czymś, z czego jestem bardzo dumna. Ten "Hannahversary" to mój sposób na świętowanie i podziękowanie fanom, którzy byli ze mną przez 20 lat - powiedziała Miley Cyrus.