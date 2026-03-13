Pogrzeb Magdaleny Majtyki będzie świecki. Mają wystąpić aktorzy z Teatru Capitol

Spis treści
Wyjątkowy pogrzeb Magdaleny Majtyki
Magdalena Majtyka zostanie pochowana we wtorek, 17 marca 2026. Ostatnie pożegnanie aktorki znanej między innymi z serialu "Na Wspólnej" odbędzie się o godzinie 12:00. Jej ciało zostanie pochowane na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu. Jak udało się dowiedzieć nieoficjalnie VOX FM, ostatnia droga Magdaleny Majtyki to nie będzie uroczystość religijna. Pogrzeb aktorki ma być świecki, a dodatkowo bardzo oryginalny. Hołdem dla zmarłej aktorki mają być specjalne występy artystyczne, a wśród wykonawców mają być aktorzy z wrocławskiego Teatru Capitol. To oczywiście nie jest przypadek, ponieważ sama Magdalena Majtyka przez wiele lat występowała na deskach tego teatru.
Szokująca śmierć Magdaleny Majtyki
Magdalena Majtyka została odnaleziona martwa po kilkudniowych poszukiwaniach na terenie Biskupic Oławskich pod Wrocławiem. Według doniesień służb, ciało znaleziono 6 marca, po tym jak wcześniej zgłoszono jej zaginięcie. Sprawą zajmuje się prokuratura.
Z przykrością potwierdzamy tragiczną informację, że zaginiona 41-letnia Magdalena Majtyka nie żyje. Ciało kobiety zostało odnalezione dzisiaj na terenie Biskupic Oławskich – mówiła nam 17 marca asp. szt. Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
Kim była Magdalena Majtyka?
Magdalena Majtyka była polską aktorką teatralną, filmową i serialową. Najbardziej kojarzono ją z działalnością we Teatr Muzyczny Capitol we Wrocław, gdzie przez lata występowała w musicalach i spektaklach scenicznych. Szersza publiczność znała ją również z ról epizodycznych i gościnnych w popularnych serialach telewizyjnych, takich jak "Na Wspólnej", "Ojciec Mateusz", "Pierwsza miłość" i "1670".