Tragiczna śmierć Magdaleny Majtyki

W lesie w Biskupicach Oławskich 6 marca 2026 roku odnaleziono ciało 41-letniej aktorki Magdaleny Majtyki, której zaginięcie zgłoszono dzień wcześniej. Zwłoki znajdowały się około 200 metrów od jej uszkodzonego samochodu. Przyczyna zgonu kobiety pozostaje nieustalona. Przeprowadzona sekcja zwłok nie wykazała obrażeń, które mogłyby doprowadzić do śmierci, dlatego prokuratura zleciła wykonanie dodatkowych badań toksykologicznych i histologicznych. Oczekuje się, że ich wyniki będą dostępne za około dwa miesiące. Śledczy wstępnie wykluczyli, by bezpośrednią przyczyną zgonu był sam wypadek samochodowy. Postępowanie prowadzone jest w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, przy czym na obecnym etapie nie stwierdzono udziału osób trzecich.

Magdalena Majtyka była artystką znaną zarówno ze scen teatralnych, jak i z produkcji filmowych. Szersza publiczność mogła ją kojarzyć między innymi z roli Jagody w popularnym serialu "Na Wspólnej".

Tak wyglądał pogrzeb Bożeny Dykiel

TYLKO U NAS. Tak będzie wyglądał pogrzeb Magdaleny Majtyki

Pogrzeb Magdaleny Majtyki odbędzie się dokładnie 17 marca 2026 roku po godzinie 12 na cmentarzu Grabiszyn we Wrocławiu. Jak nieoficjalnie dowiedział się VOX FM, pogrzeb będzie miał charakter świecki, bez obecności kapłana. Wiadomo również, że podczas pożegnania, specjalny występ ma dać Teatr Capitol, z którym Magda była również związana. Jednak inna prośba wywołała ogromne poruszenie.

- Rodzina poprosiła o pożegnanie w tej konkretnej kaplicy. Bardzo im na tym zależało - powiedział VOX FM jeden z pracowników cmentarza.

Na razie nie wiadomo nic więcej oprócz tego, że ceremonia będzie świecka. Rodzina jeszcze zastanawia się nad tym, czy będą mieli specjalną prośbę dla osób uczestniczących w ostatnim pożegnaniu.

Dodatkowo VOX FM potwierdził, że bliscy nie udzielili żadnego wywiadu - jedyny autoryzowany materiał zostanie opublikowany w piątkowej (13.03.2026) "Uwadze" na antenie TVN. Tam o Magdzie opowie nie tylko mąż, ale również pozostała rodzina i przyjaciele.