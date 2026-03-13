Rodzina przekazała nowe informacje ws. śmierci Magdaleny Majtyki. Na jakim etapie jest śledztwo?

Aleksandra Kalita
2026-03-13 11:26

Minął tydzień od zaginięcia i odnalezienia ciała Magdaleny Majtyki. Obecnie trwa śledztwo, które ma na celu wyjaśnić, jak doszło do tragedii. Pierwsze badania nie dały jednoznacznej odpowiedzi. Nadal nie wiadomo, co było przyczyną śmierci aktorki. Szwagier zmarłej przekazał na jakim etapie jest dochodzenie.

Magdalena Majtyka: Zaginięcie i tajemnicza śmierć aktorki

Magdalena Majtyka jeszcze kilka dni temu pracowała nad nowymi projektami, a w sieci dzieliła się efektami sesji zdjęciowej. Aktorka od lat związana była z wrocławskim Teatrem Muzyczny Capitol. Na małym ekranie można ją było oglądać m.in. w "Na Wspólnej", gdzie wcielała się w postać Jagody Janowicz, "Skazanej", "Ojcu Mateuszu", "Breslau" czy drugim sezonie "1670". 

Aktorka ostatni raz była widziana w środę, 4 marca. Na drugi dzień jej zaniepokojony mąż, Piotr Bartos, zgłosił zaginięcie na policji. Nie wiedział wtedy, że kilka godzin wcześniej w lesie w Biskupicach Oławskich znaleziono porzucony samochód kobiety. 

O sprawie zrobiło się głośno, gdy mąż zaginionej opublikował w mediach społecznościowych poruszający apel o pomoc. Niestety, finał poszukiwań okazał się tragiczny. W piątek, 6 marca policja poinformowała o odnalezieniu ciała Magdaleny Majtyki. Znajdowało się zaledwie 200 metrów od porzuconego samochodu.

Szwagier Magdaleny Majtyki przerywa milczenie

W poniedziałek odbyła się sekcja zwłok. W rozmowie z "Super Expressem" prokurator Damian Pownuk przekazał, że na razie nie udało się jednoznacznie ustalić, co doprowadziło do śmierci artystki. Wykluczono za to jedną z hipotez i wiadomo już, że do zgonu nie doszło w wyniku urazu.

Na tym etapie śledztwa nic nie wskazuje również na udział w sprawie osób trzecich. Mówi się za to o nieumyślnym spowodowaniu śmierci (uregulowany w art. 155 Kodeksu karnego). Oznacza to, że sprawca nie miał zamiaru pozbawienia ofiary życia, ale doprowadził do jej zgonu w wyniku zaniechania, naruszenia zasad ostrożności, które należało zachować.

Mąż Magdaleny Majtyki nie udziela żadnych komentarzy. Milczenie przerwał za to jego brat, Bartosz Bartos. W rozmowie z “Wirtualnymi mediami” zapewnił, że rodzina współpracuje ze śledczymi. Z kolei w “Fakcie” odpowiedział na pytanie, na jakim etapie jest dochodzenie.

Nic nie wiadomo, poza tym, co przekazuje prokuratura. Zostały pobrane próbki i skierowane do dalszych badań histologicznych i toksykologicznych. To jest ostatni komunikat, to jest wiedza, którą posiadamy - przekazał Bartosz Bartos.

Na tym etapie kluczowe są badania toskykologiczne i histopatologiczne. Na ostateczne wyniki trzeba będzie poczekać nawet dwa miesiące.

