Szok w "Sanatorium miłości"! Uczestnik musi opuścić program już na początku turnusu

Takiej sytuacji w historii programu jeszcze nie było. Już na samym początku turnusu okaże się, że jeden z kuracjuszy - ze względu na stan zdrowia - nie może kontynuować pobytu w "Sanatorium miłości" i będzie musiał opuścić program. To wydarzenie wstrząśnie uczestnikami i widzami. Kto pożegna się z Konstancinem? Czy pogodzi się z decyzją lekarzy, czy emocje wezmą górę i dojdzie do dramatycznych scen?

Pierwszy poranek i pierwsze napięcia

Dla kuracjuszy to dopiero pierwszy poranek w "Sanatorium miłości", ale już w powietrzu czuć emocje. Początek turnusu to zawsze moment, w którym uczestnicy zaczynają się poznawać, sprawdzają swoje charaktery i próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jedni od razu starają się budować przyjazne relacje, inni z kolei szybko wyznaczają granice.

Już w pierwszym odcinku było widać, że między Lillą a Basią nie ma najlepszej atmosfery. Niestety noc nie przyniosła żadnego przełomu, a napięcie między współlokatorkami wciąż jest wyraźne.

Dzisiejszy poranek był pełen niespodzianek. Czułam i czuję, że nie będzie lepiej. Trawię ją, bo muszę, jednak ona nie tylko jest szalona, ale również nieobliczalna!

– mówi wprost Lilla.

Co tak bardzo zaniepokoiło tę zdecydowaną i pewną siebie kobietę? Czy konflikt między paniami dopiero się rozkręca?

Wielkie emocje w 2. odcinku "Sanatorium miłości"

Twórcy programu zadbali o to, by kuracjusze nie mogli narzekać na nudę. W drugim odcinku "Sanatorium miłości" na uczestników czekają wyjątkowe wyzwania. Jednym z nich będzie widowiskowy wyścig monster trucków, który dostarczy nie tylko adrenaliny, ale też sporo śmiechu.

To jednak dopiero początek. Kuracjusze spróbują również nurkowania z butlą w basenie. Dla niektórych będzie to świetna zabawa, ale inni staną twarzą w twarz ze swoimi największymi lękami. Czy wszyscy odważą się zejść pod wodę?

Pierwsze zauroczenia i pierwsze złamane serca

Choć emocji i rywalizacji nie brakuje, w "Sanatorium miłości" powoli zaczyna kiełkować także uczucie. Niektórzy uczestnicy już teraz próbują wykorzystać pierwsze zauroczenia i zapraszają wybranki lub wybranków na romantyczne randki.

Nie wszystkim jednak sprzyja szczęście. Dla części kuracjuszy początek turnusu oznacza również pierwsze rozczarowania i konieczność leczenia złamanego serca. Turnus w Konstancinie dopiero się zaczyna, a emocji z każdym odcinkiem będzie tylko więcej.

Premiera 2. odcinka "Sanatorium miłości 8" już w niedzielę o 21:25 w Jedynce, a po nim kulisy oraz "Życie po Sanatorium miłości".

