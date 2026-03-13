Szok w "Sanatorium miłości"! Uczestnik musi opuścić program już na początku turnusu

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-03-13 10:38

To będzie odcinek pełen emocji. W "Sanatorium miłości" dojdzie do bezprecedensowej sytuacji - jeden z kuracjuszy będzie musiał opuścić program już na samym początku pobytu w Konstancinie. Powodem jest jego stan zdrowia. Jak zareagują pozostali? I czy pożegnanie odbędzie się w spokojnej atmosferze?

Takiej sytuacji w historii programu jeszcze nie było. Już na samym początku turnusu okaże się, że jeden z kuracjuszy - ze względu na stan zdrowia - nie może kontynuować pobytu w "Sanatorium miłości" i będzie musiał opuścić program. To wydarzenie wstrząśnie uczestnikami i widzami. Kto pożegna się z Konstancinem? Czy pogodzi się z decyzją lekarzy, czy emocje wezmą górę i dojdzie do dramatycznych scen?

Pierwszy poranek i pierwsze napięcia

Dla kuracjuszy to dopiero pierwszy poranek w "Sanatorium miłości", ale już w powietrzu czuć emocje. Początek turnusu to zawsze moment, w którym uczestnicy zaczynają się poznawać, sprawdzają swoje charaktery i próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jedni od razu starają się budować przyjazne relacje, inni z kolei szybko wyznaczają granice.

Już w pierwszym odcinku było widać, że między Lillą a Basią nie ma najlepszej atmosfery. Niestety noc nie przyniosła żadnego przełomu, a napięcie między współlokatorkami wciąż jest wyraźne.

Dzisiejszy poranek był pełen niespodzianek. Czułam i czuję, że nie będzie lepiej. Trawię ją, bo muszę, jednak ona nie tylko jest szalona, ale również nieobliczalna!

– mówi wprost Lilla.

Przeczytaj także: Basia z "Sanatorium miłości" na językach widzów. Komentarze są bardzo mocne. "Pięciu minut bym nie wytrzymała"

Co tak bardzo zaniepokoiło tę zdecydowaną i pewną siebie kobietę? Czy konflikt między paniami dopiero się rozkręca?

Wielkie emocje w 2. odcinku "Sanatorium miłości"

Twórcy programu zadbali o to, by kuracjusze nie mogli narzekać na nudę. W drugim odcinku "Sanatorium miłości" na uczestników czekają wyjątkowe wyzwania. Jednym z nich będzie widowiskowy wyścig monster trucków, który dostarczy nie tylko adrenaliny, ale też sporo śmiechu.

To jednak dopiero początek. Kuracjusze spróbują również nurkowania z butlą w basenie. Dla niektórych będzie to świetna zabawa, ale inni staną twarzą w twarz ze swoimi największymi lękami. Czy wszyscy odważą się zejść pod wodę?

Pierwsze zauroczenia i pierwsze złamane serca

Choć emocji i rywalizacji nie brakuje, w "Sanatorium miłości" powoli zaczyna kiełkować także uczucie. Niektórzy uczestnicy już teraz próbują wykorzystać pierwsze zauroczenia i zapraszają wybranki lub wybranków na romantyczne randki.

Nie wszystkim jednak sprzyja szczęście. Dla części kuracjuszy początek turnusu oznacza również pierwsze rozczarowania i konieczność leczenia złamanego serca. Turnus w Konstancinie dopiero się zaczyna, a emocji z każdym odcinkiem będzie tylko więcej.

Premiera 2. odcinka "Sanatorium miłości 8" już w niedzielę o 21:25 w Jedynce, a po nim kulisy oraz "Życie po Sanatorium miłości".

Super Express Google News
2. odcinek Sanatorium miłości
Galeria zdjęć 25
Bohaterowie „Sanatorium miłości” o życiu po programie i poszukiwaniu miłości
Sonda
Lubisz program "Sanatorium Miłości"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SANATORIUM MIŁOŚCI