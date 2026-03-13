W tureckiej bazie lotniczej Incirlik, z której korzystają siły USA i NATO, zawyły syreny alarmowe! Co się stało?

W tureckiej bazie lotniczej Incirlik, gdzie stacjonują siły NATO, w tym polscy żołnierze, zawyły syreny alarmowe.

Incydent miał miejsce w kontekście rosnących napięć na Bliskim Wschodzie, a wcześniej w tureckiej przestrzeni powietrznej zniszczono irańskie pociski.

Co dokładnie wydarzyło się w bazie i jakie są konsekwencje dla stacjonujących tam wojsk?

- W piątek w bazie lotniczej Incirlik w Turcji słychać było syreny – podała agencja w swoim wydaniu anglojęzycznym, nie podając godziny zdarzenia ani szczegółów. Według tureckich mediów syreny zawyły w Adanie ok. godz. 3.25 czasu lokalnego (1.25 czasu polskiego), a alarm trwał pięć minut.

AFP poinformowała, że na kilku nagraniach wideo udostępnionych przez internautów w portalach społecznościowych widać było płonący obiekt spadający z nieba w okolicy bazy lotniczej.

Wojna na Bliskim Wschodzie niesie spustoszenie

Od początku wojny na Bliskim Wschodzie w tureckiej przestrzeni powietrznej zniszczono dwa pociski wystrzelone z Iranu. Dzień po przejęciu drugiego z pocisków Turcja ogłosiła we wtorek, że w centrum kraju rozmieszczono system obrony powietrznej Patriot. W poniedziałek USA zamknęły konsulat generalny w Adanie i wezwały obywateli amerykańskich do opuszczenia regionu.

Kto stacjonuje w bazie Incirlik? Są tam też Polacy

W bazie Incirlik stacjonują głównie siły tureckie oraz kontyngenty sił państw NATO, w tym USA, Polski i Hiszpanii. Polski kontyngent jest w Turcji od 2021 r., a zmiany rotują co pół roku. Polska misja została przedłużona do 30 czerwca 2026 r.

