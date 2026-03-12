Młoda dziennikarka spłonęła w autobusie! "Ludzie nie mogli otworzyć drzwi"

W szwajcarskim Kerzers doszło do tragicznego pożaru autobusu, w którym zginęło sześć osób, a pięć zostało rannych.

Policja bada hipotezę celowego podpalenia, a świadkowie mówią o mężczyźnie, który oblał się benzyną.

Wśród ofiar znalazła się 26-letnia dziennikarka radiowa, Lara Baumgartner, której śmierć wstrząsnęła środowiskiem.

Dowiedz się więcej o przyczynach tej tragedii i dlaczego drzwi autobusu pozostały zamknięte.

Do tragicznych wydarzeń, o których mówi teraz cały świat, doszło we wtorek, 10 marca, w Szwajcarii. W miasteczku Kerzers, a dokładnie na Murtenstrasse, jego głównej ulicy, autobus nagle stanął w płomieniach. "Kilka filmów opublikowanych w mediach społecznościowych pokazało płomienie sięgające kilku metrów, buchające z okien znajdujących się w środkowej części pojazdu" - podawała w środę agencja AFP. W pożarze zginęło sześć osób, a pięć zostało rannych. Bardzo szybko zaczęto mówić o tym, że mogło to być celowe podpalenie.

Horror w Szwajcarii. Autobus spłonął doszczętnie, sześć osób nie żyje

"Policja zakłada, że przyczyną pożaru było działanie człowieka, a nawet celowe podpalenie" – przekazał funkcjonariusz kantonalnej policji Frederic Papaux. O prawdopodobnym celowym działaniu powiedział też przedstawiciel policji kantonalnej Martial Pugin w wywiadzie dla szwajcarskiego publicznego nadawcy RTS. Portal dziennika "Blick" przytoczył z kolei wypowiedź jednego ze świadków, który powiedział, że w autobusie mężczyzna oblał się benzyną i podpalił. I choć nie ma oficjalnego potwierdzenia ze strony policji, coraz więcej mediów przekazuje, że to najbardziej prawdopodobna hipoteza. Zgodnie z tym, co publikują kolejne serwisy informacyjne, pasażerowie próbowali uciekać z płonącego autobusu, ale drzwi były zamknięte. "Policja bada teraz nagranie z wnętrza pojazdu, aby ustalić, dlaczego drzwi pozostawały zamknięte" - podaje "The Sun".

Nie żyje młoda dziennikarka

Ten sam serwis donosi, że wśród ofiar znalazła się młoda, 26-letnia wschodząca gwiazda radiowego dziennikarstwa., Lara Baumgartner. Pożegnało ją Radio Energy, w którym pracowała. "Jesteśmy wstrząśnięci i głęboko zasmuceni. W tych trudnych godzinach nasze myśli są z rodziną i bliskimi Lary. Była wspaniałą osobą i wyjątkową koleżanką. Jej śmiech, ciepło, subtelne poczucie humoru i inteligentna, kochająca natura poruszały wielu ludzi. Pozostawia po sobie pustkę, której nie sposób opisać słowami".

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

