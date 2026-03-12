Rodzice 12-letniej ofiary strzelaniny pozywają OpenAI. Oskarżenia po masakrze w Kanadzie

Rodzice 12-letniej ofiary z Kanady uderzają w twórców ChataGPT. OpenAI oskarżone o pomoc w planowaniu zbrodni

Z pozwem przeciwko technologicznej korporacji OpenAI wystąpili rodzice dwunastolatki, która niemal zginęła w masakrze na terenie szkoły w kanadyjskim Tumbler Ridge w Kolumbii Brytyjskiej. Akta sądowe wskazują, że twórcy popularnego chatbota mieli pełną świadomość przygotowywania ataku przez użytkownika ich oprogramowania. Dramatyczne wydarzenia rozegrały się dziesiątego lutego, kiedy to Maya Gebala została postrzelona w twarz, szyję i głowę. Dokumentacja medyczna potwierdza rozległe uszkodzenia mózgu, które bezpowrotnie pozbawiły dziecko sprawności. W pismach złożonych w poniedziałek do Sądu Najwyższego Kolumbii Brytyjskiej zaznaczono, że osiemnastoletni napastnik Jesse Van Rootselaar aktywnie korzystał ze sztucznej inteligencji. Wirtualny asystent miał szczegółowo odpowiadać na pytania nastolatka, co bezpośrednio ułatwiło mu przygotowanie jednej z najbardziej krwawych rzezi w historii kanadyjskiego szkolnictwa.

The family of Maya Gebala, the 12-year-old Tumbler Ridge shooting victim who is fighting for her life at BC Children’s Hospital, has filed a civil claim against artificial intelligence company OpenAI, the maker of ChatGPT. https://t.co/ZojMgEiOkR— CityNews Toronto (@CityNewsTO) March 10, 2026

OpenAI wiedziało o planach Jessego Van Rootselaara. Szokujące ustalenia śledczych

Najpoważniejszy zarzut wysunięty przez rodzinę Gebala dotyczy zatajenia przez giganta technologicznego niepokojących sygnałów. Zgodnie z aktami sprawy informatyczna spółka już na kilka miesięcy przed tragedią analizowała aktywność chłopaka i nawet zastanawiała się nad zawiadomieniem organów ścigania, ale finalnie zrezygnowała z tego kroku. Przedstawiciele firmy tłumaczyli później detektywom, że pierwotny profil zamachowca w systemie został zablokowany jeszcze przed dokonaniem zbrodni. Autorzy pozwu odpowiadają jednak, że młody mężczyzna bez problemu założył sobie wówczas nowy profil. Rzecznik prasowy OpenAI odniósł się do tych dramatycznych doniesień w specjalnym komunikacie dla prasy.

„To niewyobrażalna tragedia. Nasze myśli pozostają z ofiarami, ich rodzinami oraz całą społecznością”

Technologiczny gigant zadeklarował w wydanym oświadczeniu pełną gotowość do współdziałania ze służbami oraz władzami, aby zapobiec podobnym incydentom w kolejnych latach.

Masakra w Tumbler Ridge. Jesse Van Rootselaar zabił osiem osób i popełnił samobójstwo

Tragedia w Tumbler Ridge Secondary School w Kolumbii Brytyjskiej pochłonęła po południu dziesiątego lutego łącznie osiem ofiar śmiertelnych, a dwadzieścia pięć kolejnych osób odniosło obrażenia. Osiemnastoletni sprawca Jesse Van Rootselaar ostatecznie odebrał sobie życie na miejscu zbrodni. Przed wyjściem z domu zdążył jeszcze zamordować matkę i jedenastoletniego przyrodniego brata. To zresztą matce zabrał pistolet, by następnie ruszyć do szkoły z zamiarem mordowania uczniów i nauczycieli. Służby ustaliły, że chłopak zaczął strzelać w bibliotece. Młodzież i pedagodzy próbowali barykadować się w salach. Śmierć poniosła nauczycielka oraz dzieci w wieku dwunastu i trzynastu lat. Kulisy życia zabójcy przybliżył zastępca komisarza Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej, Dwayne McDonald podczas zorganizowanej konferencji prasowej.

„Urodził się jako biologiczny chłopiec, około sześć lat temu rozpoczął transformację w kobietę i identyfikował się jako kobieta”

Z relacji oficera wynika, że proces zmiany płci trwał u chłopaka od dwunastego roku życia, co w Kanadzie jest dopuszczalne w przypadku dzieci, choć dokładny zakres zależy od uregulowań danej prowincji. Osiemnastolatek od dłuższego czasu sprawiał kłopoty wychowawcze, a lokalni policjanci wielokrotnie interweniowali w jego miejscu zamieszkania i mieli go nawet w przeszłości aresztować. Pomimo tych wszystkich alarmujących zdarzeń matka nastolatka przechowywała w domu broń palną, na którą zresztą nie miała aktualnego zezwolenia.