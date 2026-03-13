W "Milionerach" padała główna wygrana! Pani Elżbieta wyznała, na co przeznaczy pieniądze

"Milionerzy": Przeprowadzka z TVN do Polsatu

"Milionerzy" to jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych na świecie. Do Polski trafił w 1999 roku i od razu stał się hitem. Od samego początku z formatem był związany Hubert Urbański (59 l.). Chociaż "Milionerzy" kilka razy znikali z anteny TVN-u, to lubiany prezenter zawsze wracał na fotel prowadzącego.

Pod koniec czerwca ubiegłego roku pojawiła się informacja, która zelektryzowała fanów programu - TVN kończy emisję "Milionerów". Kultowy teleturniej szybko znalazł nowy dom w Polsacie.

Do Polsatu przeszedł również Hubert Urbański. Nowy gwiazdor stacji skwitował swoje przejście krótko: "To była naturalna decyzja". 29 lipca nastąpiła oficjalna przeprowadzka "Milionerów" do Polsatu. Pierwszy odcinek nowej serii został wyemitowany 1 września.

Wygrała w "Milionerach". Na co przeznaczy pieniądze?

Kilka tygodni po starcie nowego sezonu padło pytanie o główną nagrodę, a chwilę później jeden z uczestników wzbogacił się o tytułowy milion. W najnowszym odcinku do grona telewizyjnych dołączyła kolejna osoba! Elżbieta Marszalec, księgowa z Warszawy, przez cały program szła jak burza. Gdy usłyszała finałowe pytanie, bez zawahania udzieliła poprawnej odpowiedzi!

Po zwycięstwie udzieliła wywiadu, w którym zdradziła, na co przeznaczy główną nagrodę. Jak się okazuje, ma zamiar pomóc swoim dzieciom.

Jak jak mówiłam w programie, mam dwoje dzieci, które bardzo kocham. Syna i córkę. Syn jest starszy, córka młodsza. [...] Bardzo chciałabym im ułatwić start w dorosłość. W tej chwili bardzo ciężko jest młodym ludziom. Nie mówię, że nam było łatwo - do dzisiaj spłacam kredyt mieszkaniowy. Dlatego po prostu dołożę im się do mieszkań. Chciałabym, żeby jedno i drugie miało swój kąt, który mogłoby nazwać swoim domem. To bardzo ważne, żeby po całym dniu wracać do swojego domu - powiedziała pani Elżbieta.

Do tego chciałaby również wymienić swój prawie dwudziestoletni samochód na nieco lepszy model.

