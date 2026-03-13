W "Milionerach" padała główna wygrana! Pani Elżbieta wyznała, na co przeznaczy pieniądze

We wrześniu "Milionerzy" w nieco odświeżonej formie zadebiutowali na antenie Polsatu. Wystarczyło kilka tygodni, by padła pierwsza wygrana. Teraz do grona programowych milionerów dolarów dołączyła kolejna osoba. Pani Elżbieta wyznała, na co przeznaczy wygrane pieniądze!

"Milionerzy": Przeprowadzka z TVN do Polsatu

"Milionerzy" to jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych na świecie. Do Polski trafił w 1999 roku i od razu stał się hitem. Od samego początku z formatem był związany Hubert Urbański (59 l.). Chociaż "Milionerzy" kilka razy znikali z anteny TVN-u, to lubiany prezenter zawsze wracał na fotel prowadzącego.

Pod koniec czerwca ubiegłego roku pojawiła się informacja, która zelektryzowała fanów programu - TVN kończy emisję "Milionerów". Kultowy teleturniej szybko znalazł nowy dom w Polsacie. 

Do Polsatu przeszedł również Hubert Urbański. Nowy gwiazdor stacji skwitował swoje przejście krótko: "To była naturalna decyzja". 29 lipca nastąpiła oficjalna przeprowadzka "Milionerów" do Polsatu. Pierwszy odcinek nowej serii został wyemitowany 1 września.

Wygrała w "Milionerach". Na co przeznaczy pieniądze?

Kilka tygodni po starcie nowego sezonu padło pytanie o główną nagrodę, a chwilę później jeden z uczestników wzbogacił się o tytułowy milion. W najnowszym odcinku do grona telewizyjnych dołączyła kolejna osoba! Elżbieta Marszalec, księgowa z Warszawy, przez cały program szła jak burza. Gdy usłyszała finałowe pytanie, bez zawahania udzieliła poprawnej odpowiedzi!

Po zwycięstwie udzieliła wywiadu, w którym zdradziła, na co przeznaczy główną nagrodę. Jak się okazuje, ma zamiar pomóc swoim dzieciom. 

Jak jak mówiłam w programie, mam dwoje dzieci, które bardzo kocham. Syna i córkę. Syn jest starszy, córka młodsza. [...] Bardzo chciałabym im ułatwić start w dorosłość. W tej chwili bardzo ciężko jest młodym ludziom.

Nie mówię, że nam było łatwo - do dzisiaj spłacam kredyt mieszkaniowy. Dlatego po prostu dołożę im się do mieszkań. Chciałabym, żeby jedno i drugie miało swój kąt, który mogłoby nazwać swoim domem. To bardzo ważne, żeby po całym dniu wracać do swojego domu - powiedziała pani Elżbieta.

Do tego chciałaby również wymienić swój prawie dwudziestoletni samochód na nieco lepszy model.

