Aleksandra Kalita
2025-11-10 22:06

Na początku września program "Milionerzy" zadebiutował na antenie Polsatu. Do tej pory tylko dwie osoby usłyszały pytanie o tytułowy milion, a prawidłowa odpowiedź padła raz. 10 listopada do wąskiego grona zwycięzców show dołączył Bartosz Radziejewski. Sprawdźcie, czy również zdołalibyście na nie odpowiedzieć!

"Milionerzy": Tylko dziewięć osób zdobyło główną nagrodę

"Milionerzy" to program, który podbił serca telewidzów na całym świecie. Pierwszy odcinek został wyemitowany w 1998 roku na antenie brytyjskiej stacji ITV. Szybko zdobył ogromną popularność i po zaledwie roku zadebiutował w polskiej telewizji. Program od samego początku pokazywany był w TVN. Prowadzącym został Hubert Urbański.

Na główną wygraną trzeba było poczekać aż piętnaście lat. 28 marca 2010 roku 27-letni Krzysztof Wójcik ze Szczecina odpowiedział na ostatnie pytanie. W następnych latach do grona telewizyjnych milionerów dołączyło osiem osób.

W tym roku "Milionerów" przejął Polsat. Pierwszy odcinek nowej serii miał premierę 1 września. Od tamtej pory pytanie za milion padło dwa razy. 22 października usłyszał je 33-letni Adrian Macielak. Pytanie brzmiało:

Nupturient, to ktoś, kto szykuje się:

  • a) do ślubu;
  • b) do matury;
  • c) do wojska;
  • d) na koncert.

Uczestnik "Milionerów" ostatecznie nie wybrał żadnej odpowiedzi i opuścił studio Polsatu z czekiem na 500 tysięcy złotych.

"Milionerzy": Znasz odpowiedź na pytanie za milion?

W poniedziałek, 10 listopada z pytaniem za milion złotych zmierzył się Bartosz Radziejewski. 34-latek z Wrocławia przeszedł przez program jak burza i tylko dwa razy wahał się nad odpowiedzią. Ostatnie pytanie brzmiało:

Zmysły sapioseksualisty lub sapioseksualistki rozpali:

  • A) krwisty stek chateaubriand;
  • B) selfie w piżamie;
  • C) cytat z Kanta lub Einsteina;
  • D) fotka z wakacji na Bali.

Błąd mógł go słono kosztować. Gdyby wycofał się przed podaniem odpowiedzi, wygrałby 500 tyś. Z kolei po udzieleniu błędnej odpowiedzi wróciłby do domu bogatszy o 50 tysięcy. Bartosz Radziejewski nie zastanawiał się jednak zbyt długo i bez wahania zaznaczył odpowiedź "c". Był to właściwy wybór! 

