Afera z pytaniem w "Milionerach". Pojawił się błąd! Internauci komentują: "Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa"

"Milionerzy" wrócili na antenę 1 września. Program został przejęty przez Polsat i właśnie tam jest emitowany od tego sezonu. Show został odświeżony i zaszły w nim pewne zmiany, ale prowadzącym nadal jest Hubert Urbański.
W nowym sezonie "Milionerów" uczestnicy dysponują nie 3, a aż 4 kołami ratunkowymi. Wcześniej przysługiwały im: telefon do przyjaciela, pokazanie 2 z 4 odpowiedzi i pomoc publiczności. Obecnie istnieje możliwość wymiany pytania, ale dopiero po wygraniu 40 tys. zł.
W drodze po 25 tys. zł była uczestniczka, która w 4. odcinku nowego sezonu otrzymała pytanie budzące pewne wątpliwości. Poszło o sposób zadania pytania, a następnie zaprezentowania odpowiedzi, które zapisano niepoprawnie, albo, jeśli uznamy, że odpowiedzi zapisano poprawnie, pojawił się błąd w pytaniu.
Brzmi skomplikowanie? Zobaczcie, jak brzmiało pytanie i jakie odpowiedzi przeczytał uczestniczce Urbański.
Błąd w pytaniu, czy odpowiedziach? Coś tu nie gra
Na parkingu jest dziewięć sedanów i są trzy SUV-y. Ile procent wszystkich aut stanowią SUV-y? - usłyszała uczestniczka "Milionerów".
Odpowiedzi były następujące:
- A: 0,1
- B: 0,25
- C: 0,5
- D: 0,75
Na twarzy uczestniczki widać było konsternację, a Urbański nieco zająknął się, zanim przeczytał pierwszą z odpowiedzi, w których nie było procentów. A przecież o nie pytano.
Pytanie jest nieprawidłowo sformułowane, ponieważ pytamy o procenty, a w odpowiedziach mamy ułamki dziesiętne - trzeźwo zauważyła uczestniczka walcząca o 25 tys. zł.
Internauci komentują. Kto ma rację?
Widzowie również wychwycili błąd w sposobie prezentowania odpowiedzi do pytania, ewentualnie błąd w konstrukcji samego pytania. Natychmiast rzucili się do komentowania, podkreślając, że takie potknięcia nie powinny się zdarzać w programie, w którym walczy się o ogromne pieniądze.
"Wszystkie odpowiedzi są błędne. Prawidłowa odpowiedź to 25 proc. Jakby pytanie brzmiało, jaką część stanowią SUV-y, to jedna czwarta, czyli 0,25 jak najbardziej byłaby prawidłowa", "W takich konkursach nie ma miejsca na dowolność i domysły. Pytania i odpowiedzi muszą być precyzyjne", "Chodzi o niezgodność odpowiedzi z pytaniem. Gdy gra toczy się o wysoką stawkę, nie może być takich pomyłek", "Osoba, która stworzyła to pytanie, powinna wrócić do szkoły podstawowej na lekcje matematyki" - czytamy w sieci.
Wiktor Strzelczyk, który grał w "1 z 10" opisał pomyłkę na swoim profilu na platformie X. "Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa" - podsumował.
Sądzicie, że to była pomyłka czy celowy zabieg, który miał utrudnić zadanie? Uczestniczka nie dała się pokonać i odpowiedziała poprawnie.
