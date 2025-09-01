Szokujące zmiany w Milionerach. Kasa idzie w górę!

Nowych "Milionerów" w Polsacie poprowadził oczywiście Hubert Urbański. Przejście formatu wraz z prowadzącym z TVN jest jednym z największych transferów medialnych 2025 roku. Przeprowadzkę ze studia do studia śledziła cała Warszawa i pół Polski. Jak wypadł premierowy nowej odsłony odcinek legendarnego show?

Kasa w górę, brak wyścigu po fotel

Fani "Milionerów" w poniedziałek 1 września 2025 roku zobaczyli w swoim ulubionym programie kilka istotnych zmian. Choć prowadzący się nie zmienił, nowych graczy niewątpliwie kusić będą nagrody. Mówiąc w skrócie: kasa idzie ostro idą w górę! Czy wymagania wobec uczestników także?

Przede wszystkim w "Milionerach" w Polsacie nie będzie już rundy eliminacyjnej - "Kto pierwszy ten lepszy". To pewnie wielka ulga dla tych, którzy nie zgłaszali się do programu z obawy, że pomimo rozległej wiedzy ogólnej nie będą dość szybcy w palcach na tablecie. Teraz na fotel naprzeciwko Huberta można się dostać wygrywając casting do programu.

Ujawniamy, że w "Milionerach" wzrosły stawki za przekroczenie progów gwarantowanych. Teraz za prawidłowe odpowiedzi na drugie pytanie wygrywa się 2 tysiące złotych, a na siódme - 50 tysięcy.

Aż trzech przyjaciół w "Milionerach"!

Do pomocy gracz w "Milionerach" ma teraz aż trzech przyjaciół! Korzystając z koła ratunkowego "telefon do przyjaciela" uczestnik może wybrać do odpowiedzi jednego z czekającej trójki.

W premierowym odcinku "Milionerów" w Polsacie nie zabrakło ogromnych emocji. Wzruszony był nawet Hubert Urbański, który po raz pierwszy poprowadził program po wielkiej przeprowadzce.

Sporo zamieszania wprowadziło jedno z pytań w nowej odsłonie show. Chodziło o tzw. o jockstrapy. Wiecie, co to jest? Pierwszy gracz premierowego odcinka "Milionerów" w Polsacie, Sebastian Ponicki najpierw zadzwonił do przyjaciela. Po tym ruchu Ale on nie znał odpowiedzi na pytanie. Później musiał zawodnik wykorzystał koło pół na pół i musiał zdecydować czy jockstrapy: "nie zasłaniają pośladków" czy może "nie zasłaniają przyrodzenia"? Pytanie o intymną część garderoby zostało wycenione przez twórców programu na 125 tysięcy. Czy zawodowy żołnierz i magister filmoznawstwa poradził sobie z jockstrapami?

Zdradzamy: jockstrapy to charakterystyczne slipy męskie, w których chronione są genitalia, a dzięki dwóm paskom z tyłu - odsłonięte pośladki.

