"Milionerzy": Z TVN do Polsatu

"Milionerzy" to jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych na świecie. Do Polski trafił w 1999 roku i od razu stał się hitem. Od samego początku z formatem był związany Hubert Urbański (59 l.). Chociaż "Milionerzy" kilka razy znikali z anteny TVN, ale lubiany prezenter zawsze wracał na fotel prowadzącego.

Pod koniec czerwca pojawiła się informacja, która zelektryzowała fanów programu - TVN kończy emisję "Milionerów". Kultowy teleturniej szybko znalazł nowy dom w Polsacie. Kilka lat temu podobny los spotkał "Taniec z Gwiazdami", który od 2024 roku nadawany jest w słonecznej stacji pod szyldem "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami".

Do Polsatu przeszedł również Hubert Urbański. Nowy gwiazdor Polsatu skwitował swoje przejście krótko: "To była naturalna decyzja". Co ciekawe, nie będzie to jego debiut w Polsacie. Na samym początku swojej zawodowej kariery prowadził program "Piramida".

"Milionerzy": Tak wygląda nowe studio

"Milionerzy" zadebiutują w Polsacie w nadchodzącej jesiennej ramówce. Wiadomo już, że pierwszy sezon będzie liczył aż 56 odcinków. Na ekranie zadebiutuje 1 września. Obecnie trwają prace nad nowymi odcinkami. Hubert Urbański wszedł już na plan programu, a zgromadzona w studiu publiczność powitała go owacją na stojąco.

Jak wiele musi się zmienić, aby wszystko zostało takie samo - powiedział na powitanie prowadzący.

Zasady i nazwa programu pozostały bez zmian. Ten sam jest również prowadzący. Zamieniła się za to scenografia! W nowoczesnym studiu niemal od razu rzuca się w oczy ledowa podłoga, na której wyświetlają się złote znaki zapytania.

Fajna ta podłoga. Taka słoneczna. Mam taką samą na paszporcie Polsatu - stwierdził ze śmiechem Urbański.

Zdjęcia z nowego studia "Milionerów" można zobaczyć w naszej galerii.

