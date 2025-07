Hubert Urbański przechodzi do Polsatu! Razem z "Milionerami"

Hubert Urbański (59 l.) odchodzi z telewizji TVN. Lubiany prezenter ze stacją związany był od 26 lat. To on prowadził jeden z najpopularniejszych teleturniejów świata - kultowych "Milionerów".

Gdy kilka dni temu pojawiła się informacja, że program przejmie telewizja Polsat, wiele osób zastanawiało się kto mógłby zastąpić Urbańskiego w roli prowadzącego. Trudno bowiem wyobrazić sobie polską wersję programu bez niego. Choć przez 26 lat obecności formatu w Polsce zdarzały się nawet kilkuletnie przerwy w emisji, nikt inny nie zasiadł w fotelu prowadzącego. Podobno nie ma ludzi niezastąpionych, ale producenci woleli nie ryzykować. I tak do Polsatu razem z "Milionerami" przejdzie również Hubert Urbański.

Edward Miszczak wita Urbańskiego z otwartymi ramionami

Radości z takiego obrotu sprawy nie kryje dyrektor kreatywny Polsatu, Edward Miszczak (70 l.).

Bardzo się cieszę, że Hubert zdecydował się pójść za formatem i przyjął naszą propozycję. Nawet nie chcę wyobrażać sobie innej osoby w roli prowadzącego "Milionerów" i na szczęście nie muszę. Dla widzów "Milionerzy" to Hubert i jestem bardzo zadowolony, że Polsat będzie mógł pokazać im nowe odcinki ulubionego programu w wersji, którą pokochali. Jestem też przekonany, że nowi widzowie, docenią kunszt Hubert w tej roli i rzesza fanów najlepszego teleturnieju na świecie będzie się systematycznie powiększać - powiedział Miszczak.

Sam Hubert Urbański kwituje swoje przejście krótko: "To była naturalna decyzja". Co ciekawe, nie będzie to jego debiut w Polsacie. Na samym początku swojej zawodowej kariery prowadził program "Piramida". Za swoje dokonania w roli prowadzącego Hubert dwukrotnie został nagrodzony Telekamerą. Bez wątpienia jest to jedna z najbardziej lubianych osobowości telewizyjnych w Polsce.

Nowe odcinki "Milionerów" trafią na antenę Polsatu jesienią tego roku.

