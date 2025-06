Hubert Urbański odchodzi z TVN! Gwiazdor Polsatu: "Witamy". Co za przetasowania!

Hubert Urbański odchodzi z TVN

Co za przetasowania na koniec telewizyjnego sezonu 2024/25. Niedawno o tym, że odchodzi z TVN informowała Agnieszka Starak-Woźniak. Teraz dołączył do niej Hubert Urbański, znany przede wszystkim z programu "Milionerzy".

Po 26 latach żegnam się z @tvn.pl - ze stacją, w której przeżyłem swoje najlepsze chwile zawodowe. Ludzie, których tam spotkałem, z którymi pracowałem, wszyscy bez wyjątku od pierwszych dni obdarzyli mnie zaufaniem, wyrozumiałością, cierpliwością, ale przede wszystkim sercem i dobrocią - to był zaszczyt i przyjemność pracować z Wami. Dziękuję wszystkim widzom, sympatykom, fanom - bez Was to wszystko nie miałoby sensu - dziękuję, że jesteście

- napisał prezenter. Wygląda na to, że Hubert Urbański nadal będzie prowadził "Milionerów", tyle że w telewizji Polsat. Tam bowiem nadawane będą nowe odcinki kultowego teleturnieju. Wymowny komentarz pod wpisem Urbańskiego opublikował Łukasz Jurkowski.

- napisał "Juras", który z Polsatem związany jest od 2019 roku. Coś zatem chyba jest na rzeczy.

"Milionerzy" z Polsatu do TVN

Nieco ponad dwa tygodnie temu portal Wirtualne Media informował, że Polsat był zainteresowany nawiązaniem współpracy z Hubertem Urbańskim, choć wówczas decyzja w tej sprawie miała jeszcze nie zapaść. Z kolei o tym, że TVN rezygnuje z nadawania programu "Milionerzy" pisaliśmy juz w kwietniu. - Podjęliśmy decyzję biznesową, że będzie to ostatnia seria programu - przekazało wtedy portalowi Wirtualnemedia.pl biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery. Stacja zdecydowała się za to na emisję teleturnieju "The Floor", który poprowadził Mikołaj Roznerski. Premierowy odcinek pierwszej serii pokazany został 20 maja, a ostatni - 12 czerwca. Zaplanowana jest już druga edycja programu.

