Pilne! Agnieszka Woźniak-Starak odchodzi z TVN! Oficjalne oświadczenie

Agnieszka Woźniak-Starak odchodzi z TVN! Obszerny wpis prezenterki

Agnieszka Woźniak-Starak odchodzi z TVN - to nie żart! Informacja ta pojawiła się na jej oficjalnym profilu na Instagramie. W obszernym wpisie wyjaśnia powody tej decyzji. - Trudno mi w to uwierzyć, ale właśnie minęło 20 lat od mojego telewizyjnego debiutu. Przez ten czas przeżyłam kilka żyć, po drodze zamieniając TVP na TVN. Moja zawodowa droga, podobnie jak ta życiowa, bywała trudna i wyboista, ale jednak na tyle ciekawa i pełna zaskakujących zwrotów akcji, że nigdy nie wybrałabym innej. Zawsze marzyłam o tym, żeby moja praca była moją pasją i to się udało. Zawsze z wielkim entuzjazmem rzucałam się na nowe wyzwania, bo lubię zmiany - czytamy na wstępie.

Agnieszka Woźniak-Starak dziękuje za pracę w TVN. Wymienia m.in. Edwarda Miszczaka i Rinke Rooyensa

W dalszej części Agnieszka Woźniak-Starak przechodzi do konkretów. - No właśnie, lubię zmiany… DLATEGO PO 12 LATACH ZDECYDOWAŁAM, ŻE ODCHODZĘ Z TVN-u - oświadcza (pis org.). Oczywiście nie mogło zabraknąć także pożegnań. Na początku prezenterka wspomniała osoby, które już w TVN nie pracują: Aldonę Wejchert, Edwarda Miszczaka, Piotra Koryckiego, Katarzynę Mazurkiewicz i Rinke Rooyensa.

Nigdy też nie zapomnę Waszego wsparcia w najtrudniejszym dla mnie momencie w życiu prywatnym

- dodała Agnieszka Woźniak-Starak, nawiązując najpewniej do tragicznej śmierci męża - Piotra Woźniaka-Staraka. Dziennikarka dziękowała także widzom i obecnej dyrektorce programowej TVN Lidii Kazen, zaznaczając, że "próbowały".

Agnieszka Woźniak-Starak do TVN trafiła w 2013 roku. Prowadziła m.in. "Dzień dobry TVN", "Ameryka Express" i "Na językach". Po tym, gdy zmarł jej mąż, zawiesiła swoją karierę. We wrześniu 2020 roku ponownie została jedną z prowadzących "Dzień dobry TVN". Zwolniona została niecałe trzy lata później, razem z kilkoma innymi gwiazdami stacji (m.in. Małgorzatą Rozenek i Małgorzatą Ohme). Na wizję wróciła w programie "Mam talent!" wiosną 2024 roku.

