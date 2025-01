Agnieszka Woźniak-Starak popularność i uznanie fanów zdobyła rolą prowadzącej program "Mam Talent", "DDTVN" czy "Na językach". Obecnie bardziej niż w formaty show-biznesowe bardziej angażuje się w akcje charytatywne. Jest też aktywna w mediach społecznościowych. Chętnie pokazuje w sieci, co się u niej aktualnie dzieje oraz jak wygląda codzienne życie.

Agnieszka Woźniak-Starak od lat zachwyca piękną figurą. Okazuje się, że jest to zasługa regularnych treningów. Niedawno dziennikarka zaprezentowała na swoim InstaStories zdjęcia z sali treningowej. Gwiazda nawet w wersji bez makijażu wyglądała bosko.

W jednym z wywiadów Agnieszka Woźniak-Starak wyjawiła, jak wygląda jej dbanie o zachowanie tak dobrego wyglądu przez lata. Celebrytka przyznała, że nie je po 18 oraz dużo się rusza. Stara się ćwiczyć w każdej wolnej chwili. Dodała również, że im jest starsza tym lepiej się ze sobą czuje.

Pilnuję diety, nie jem po 18, staram się tego trzymać. (...) Staram się trzymać okno żywieniowe, ale ja muszę jeść rano. Nie wyobrażam sobie treningu bez śniadania. (...) Trzeba się ruszać, dużo ćwiczyć. Ja to staram się robić w każdym możliwym momencie, kiedy mam na to czas i moce przerobowe. Ja też nie ukrywam, że im jestem starsza, tym lepiej się ze sobą czuję. Być może to przewrotne, ale tak jest. Jeżdżę konno, ćwiczę, trenuję, zawsze coś robię - powiedziała Agnieszka Woźniak-Starak w rozmowie z dziennikarzami portalu pudelek.pl.