Agnieszka Woźniak-Starak nie miała łatwego życia. Dziennikarka przeżyła ogromną tragedię. 18 sierpnia 2019 roku Piotr Woźniak-Starak zginął w jeziorze Kisajno. Płynąc w nocy motorówką, wypadł z niej podczas wykonywania skrętu. Poszukiwania ciała mężczyzny trwały kilka dni. Po śmierci ukochanego młoda wdowa zawiesiła karierę i zrezygnowała na jakiś czas z udzielania się w mediach.

Zobacz też: Krótkie, CZARNE włosy totalnie ją odmieniły. Agnieszka Woźniak-Starak wygląda jak Angelina Jolie

Agnieszka Woźniak-Starak niedawno udzieliła wywiadu w magazynie "Elle". W rozmowie z dziennikarzami prezenterka wyjawiła, że na nowo poukładała sobie życie. Uświadomiła sobie też, co jest dla niej ważne.

Zobacz też: One zrobiły sobie biusty i mówią o tym. Doda, Małgorzata Rozenek-Majdan, Ewa Minge. Kto jeszcze?

Gwiazda wyjawiła też, jak postrzega show-biznes oraz swoją pracę. Okazuje się, że doświadczenie, które udało jej się zdobyć przez lata, nauczyło ją, jakie zasady panują w mediach. Dziennikarka jest też bardziej zdystansowana do otaczającej ją rzeczywistości.

W przyszłym roku minie 20 lat, odkąd postawiłam nogę w telewizji, więc już na tyle dobrze poznałam reguły gry, że nie muszę szukać żadnych torów wyścigowych. Zdystansowałam się też mocno do pracy i show-biznesu, do mediów w ogóle. Stoję z boku. Ale też wypracowałam sobie taką pozycję, dzięki której mogę wybierać, co dla mnie dobre. Jak mi się coś nie spodoba, to rezygnuję, odchodzę - powiedziała Agnieszka w wywiadzie dla "Elle".