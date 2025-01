Krótkie, CZARNE włosy totalnie ją odmieniły. Agnieszka Woźniak-Starak wygląda jak Angelina Jolie

Agnieszka Woźniak-Starak przyzwyczaiła nas fanów do bardzo spójnego i starannie przemyślanego wizerunku, zarówno na antenie, jak i poza nią. Blond fale, które przez wiele lat były jej znakiem rozpoznawczym, podkreślają jej naturalną urodę i pasują do eleganckiego stylu, jaki preferuje gwiazda TVN. Ale każda kobieta bywa zmienna i lubi czasem poeksperymentować. Agnieszka wykorzystała okazję, jaką była sesja zdjęciowa do kolejnego numeru magazynu "Elle" i na potrzebę chwili zmieniła się nie do poznania.

Agnieszka Woźniak Starak totalnie odmieniona w Elle

Wydawca przygotował z tej okazji dwie okładki czasopisma. Na jednej z nich Agnieszka Woźniak-Starak pozuje w swoim "zwyczajnym" wydaniu - zdjęcie przedstawia prezenterkę w jasnych, rozpuszczonych włosach i stylizacji w kolorach ziemi. Towarzyszy jej pies, do którego Aga się przytula z czułością. Alternatywna okładka prezentuje zupełnie inną Agnieszkę - stojącą mocno na ziemi, seksowną, drapieżną. Szpilki, nietuzinkowa, wiele odsłaniająca mała czarna, krótka fryzura i mocny makijaż pokazują zupełnie inną twarz Woźniak-Starak. Czyżby alter-ego, a może chęć podkreślenia nowego etapu w życiu?

Choćby chwilowa zmiana koloru i długości włosów, na ciemny, krótszy look, może sugerować chęć odświeżenia swojego wizerunku i przełamania rutyny, a może sprawdzenia reakcji fanów. Fryzura, jaką wybrała, zdecydowanie kontrastuje z jej wcześniejszymi stylizacjami. Krótkie, ciemne włosy nadają jej bardziej zadziornego i drapieżnego wyglądu. Taki look jest odważny, ale zarazem pełen klasy i charakteru. Ciemne włosy świetnie komponują się z jej delikatną cerą, a krótkie cięcie doskonale podkreśla rysy twarzy, dodając jej wyrazistości.

Zachwyceni fani porównują Age Woźniak-Starak do Angeliny Jolie. "Myślałem, że fajerwerki już ustały"

Nie da się ukryć, że zmiana fryzury Agnieszki Woźniak-Starak wywołała spore zamieszanie. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy i reakcji, w których fani zachwycali się nowym lookiem. Choć dla niektórych ta zmiana była nieoczekiwana, wielu zauważyło, że ta fryzura doskonale do niej pasuje i podkreśla jej niepowtarzalny styl. Te komentarze mówią same za siebie:

O mamooooo @aga_wozniak_starak to jest absolutnie hot

No w pierwszej chwili myślałam, że na zdjęciu jest Angelina Jolie, a to pani Agnieszka, pięknie

Ale pięknie w krótkich ciemnych włosach

Ożeż. Myślałem, że fajerwerki już ustały a tu taka Petarda

