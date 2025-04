Pilne! "Milionerzy" znikają z TVN! Program ma przejąć Polsat

"Milionerzy" znikają z TVN. Polsat już "szuka producenta"

"Milionerzy" w TVN był właściwie od zawsze, a konkretnie od 1999 roku. I wydawało się, że będą na zawsze. Wszystko jednak kiedyś się kończy. Co prawda, w maju program prowadzony przez Huberta Urbańskiego wróci na antenę TVN, ale stacja pokaże tylko resztę nagranych w zeszłym roku odcinków. Kolejnych "Milionerów" nie będzie. Przynajmniej w TVN. Serwis Wirtulanemedia.pl przekonuje bowiem, że Polsat już "szuka producenta wykonawczego do realizacji nowych odcinków". Co prawda "Milionerzy" znikali już z TVN (raz nawet na siedem długich lat), ale zawsze wracali. Nikt nie wyobrażał sobie tego, by teleturniej trafił do konkurencyjnej stacji.

Podjęliśmy decyzję biznesową, że będzie to ostatnia seria programu

-przekazało portalowi biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery.

Pod artykułem prezentujemy galerię: "Milionerzy": Padła główna wygrana! Kim jest Mateusz Żaboklicki?

Nowy program w TVN w porze "Milionerów". Czym jest "The Floor"?

Wygląda na to, że TVN woli teraz skoncentrować się na promocji "The Floor". Program prowadzony przez Mikołaja Roznerskiego ma być emitowany w porze, w której dotychczas pokazywano "Milionerów". Pierwszy odcinek zaplanowany jest już na 20 maja. Czy jest "The Floor"?

Tomasz Boruch wygrał MILION w "Milionerach". Ujawnił, na co przeznaczy wygraną

To format, który trafił już do ponad 20 krajów świata. Polega na rywalizacji w quizach na różne tematy. W całym sezonie bierze 100 uczestników stojących na specjalnej led-owej podłodze. Licząca 12 odcinków pierwsza seria została wyprodukowana przed Wielkanocą w hubie produkcyjnym w Holandii

- czytamy w portalu "Wirtualnemedia.pl". Na razie nie wiadomo, czy jeśli Polsat przejmie "Milionerów", program nadal będzie prowadził Hubert Urbański. W końcu stacja, w której dyrektorem programowym jest dawny dyrektor w TVN - Edward Miszczak, ma swoje gwiazdy, m.in. Krzysztofa Ibisza. Chcielibyście, zeby to on poprowadził nowych "Milionerów"?

Pod galerią znajduje się QUIZ: Wszystkie pytania za milion z"Milionerów"! Wygralibyście główną nagrodę?

Pytania za milion w Milionerach. Znasz odpowiedzi? [QUIZ] Pytanie 1 z 10 Kiedy rozpoczęło się drugie tysiąclecie? 1 stycznia 1000 r. 1 stycznia 1001 r. 1 stycznia 2000 r. 1 stycznia 2001 r. Następne pytanie