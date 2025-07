Oficjalnie wiadomo, co dalej z Hubertem Urbańskim! Tyle ma zarobić w Polsacie. Solidna podwyżka

Hubert Urbański odszedł z TVN. Oficjalnie wiadomo, że poprowadzi "Milionerów" w Polsacie

W poniedziałek, 30 czerwca, Hubert Urbański w obszernym poście przekazał, że odchodzi z TVN. - Po 26 latach żegnam się z TVN ze stacją, w której przeżyłem swoje najlepsze chwile zawodowe. Ludzie, których tam spotkałem, z którymi pracowałem, wszyscy bez wyjątku od pierwszych dni obdarzyli mnie zaufaniem, wyrozumiałością, cierpliwością, ale przede wszystkim sercem i dobrocią - to był zaszczyt i przyjemność pracować z Wami. Dziękuję wszystkim widzom, sympatykom, fanom - bez Was to wszystko nie miałoby sensu - dziękuję, że jesteście - napisał prezenter. Po wpisem niespodziewanie uaktywnił się gwiazdor Polsatu i były świetni zawodnik MMA Łukasz "Juras" Jurkowski, który napisał wymowne "witamy". O tym, że Hubert Urbański przejdzie do telewizji Polsat mówiło się zresztą już od jakiegoś czasu. Tyle że nieoficjalnie. Teraz wszystko stało się jasne.

Ostatecznie i definitywnie potwierdzamy, że Hubert Urbański poprowadzi "Milionerów" w Polsacie! Witaj w rodzinie Hubert!

- czytamy na profilu Polsatu na Instagramie. Kulisy najgorętszego telewizyjnego transferu lata opisaliśmy w naszym artykule. Co ciekawe, jeszcze miesiąc temu Hubert Urbański miał nie kwapić się do odejścia z TVN i przejścia do Polsatu.

Sytuacja jednak się zmieniła. Wygląda na to, że Edward Miszczak po raz kolejny udowodnił, że umie przekonać największe gwiazdy telewizji do miejsca, w którym akurat jest dyrektorem programowym. Nasz informator sugerował, że istotną rolę w transferze Huberta Urbańskiego odegrały pieniądze. Według plotek, dotychczas za sezon "Milionerów", który liczy kilkanaście odcinków, prezenter miał inkasować około 250 tys. zł. Po przejściu do Polsatu ma czekać na niego solidna podwyżka - nawet 50 tys. złotych. Sprawy finansowe jednak najpewniej nie były jedynym powodem, dla którego Hubert Urbański zdecydował się przejść do Polsatu.

Wygląda też na to, że TVN nie miał mu już niczego ciekawego do zaoferowania...

- dodał nasz rozmówca.

