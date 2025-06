Kto poprowadzi nowych "Milionerów" w Polsacie? Plotki wskazują na jedną osobę. Do tej pory pracowała w TVN-ie!

"Milionerzy" w Polsacie! To już oficjalnie potwierdzone. Wielka zmiana

Probierz przejdzie do historii jako najlepiej ubrany trener! "Drużynie nie szło, ale styl trzymał poziom"

O tym, że TVN rezygnuje z "Milionerów", mówiło się od jakiegoś czasu. Teraz jest już pewne, że stacja nie będzie nagrywać nowych odcinków lubianego teleturnieju. Ale nic straconego, format przejął Polsat!

To nie plotki - legendarni "Milionerzy" już wkrótce tylko w Polsacie. Zgłoś się na casting i spróbuj swoich sił w walce o MILION! Jeśli czujesz, że to Twoja szansa - nie zwlekaj: zgłoś się na casting - czytamy na facebookowym profilu Polsatu.

Program na dobre przechodzi z TVN-u do konkurencji:

To się dzieje naprawdę. Telewizja Polsat szuka nowych Milionerów! 12 pytań, 3 koła ratunkowe i jeden cel: milion złotych! Czekamy na Ciebie.

Kto poprowadzi nowych "Milionerów"?

Wiadomo już, że show niebawem będziemy mogli oglądać na Polsacie, ale wciąż nie jest pewne, kto będzie prowadzącym nowych "Milionerów". W TVN-ie gospodarzem programu przez cały okres nadawania, a więc od 1999 r. do 2003 r., od 2008 do 2010 i w końcu od 2017 do 2025 r., był Hubert Urbański.

Czy ktoś wyobraża sobie "Milionerów" bez niego? I bez jego powtarzających się pytań: czy jesteś pewien swojej odpowiedzi? Ale na pewno?

Obecnie Polsat nie zdradził, kto będzie gospodarzem show, ale plotkuje się, że Urbański dołączy do Polsatu i jak zawsze poprowadzi rozgrywki z potencjalnymi milionerami. Internauci oczywiście mają swoje typy:

"Ale by było, gdyby Ibisz był prowadzącym", "Nie zdziwiłbym się, gdyby Hubert Urbański był prowadzącym", "Niewykluczone że Urbański przejdzie do Polsatu, bo jest idealny w tej roli", "Mogliby dać Ibisza", "Jeszcze powiedzcie, że Ibisz będzie prowadzącym".

Kiedy zobaczymy nowych "Milionerów" w Polsacie?

Show w Polsacie ma zadebiutować jesienią 2025. Producentem pozostanie Jake Vision.

To może oznaczać, że widzowie w roli prowadzącego jednak znów zobaczą Huberta Urbańskiego! Podobno stacja miała zastanawiać się nad innymi gospodarzami. Pudelek donosił, że kandydatami mieli być Filip Gurłacz czy Tomasz Wolny (znani widzom z "Tańca z Gwiazdami" Polsatu), Krzysztof Ibisz, tak chętnie typowany przez internautów, a nawet Kinga Rusin, która już od lat nie pojawia się przed kamerami.

Według Wirtualnych Mediów Polsat stawia na Urbańskiego, a on sam nie ma żadnych zawodowych planów związanych z TVN-em, a przynajmniej nie na jesień 2025.

Hubert Urbański w otoczeniu trzech piękności. Kim są kobiety, do których się przytula?