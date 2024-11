Co na to Basia Kurdej-Szatan?

Marek Wojtuń - nauczyciel z Piaseczna został 8. milionerem w historii teleturnieju TVN. W programie, wyemitowanym w środę, 13 listopada odpowiedział poprawnie na pytania za pół miliona oraz za milion złotych. Finałowe pytanie brzmiało:

Budowa układu pokarmowego którego ze zwierząt świadczy o tym, że jest ono drapieżnikiem?

Do wyboru były, jak zwykle, cztery odpowiedzi:

A: lamy

B: koali

C: pandy

D: sarny

Pan Marek zaznaczył odpowiedź C, to panda jest jedynym drapieżnikiem w tym zestawie, tym samym zdobywając główną nagrodę. Jednak zanim to nastąpiło, musiał zachować zimną krew, bowiem wcześniejsze pytanie za pół mln zł sprawiło mu pewne trudności. Na szczęście zdecydował się na skorzystanie z koła ratunkowego i dzięki temu zminimalizował ryzyko. Na pytanie o liczbę kości stępu u człowieka chciał zaznaczyć nieprawidłową odpowiedź. Ostatecznie zdecydował się jednak zmienić pytanie, wykorzystując jedno z dwóch pozostałych mu do dyspozycji kół ratunkowych.

Który z muzyków nie zagrał ani handlarza narkotyków, ani alfonsa, ani agenta Interpolu w serialu "Policjanci z Miami"?

A: Frank Zappa

B: Miles Davis

C: Leonard Cohen

D: Jimi Hendrix

Uczestnik nie znał odpowiedzi na to pytanie, ale na szczęście dla niego, znakomicie poradził sobie z nim jego brat po drugiej stronie słuchawki "telefonu do przyjaciela". Padła więc prawidłowa odpowiedź D - Jimi Hendrix i uczestnik mógł przejść do pytania za najwyższą stawkę, z którym poradził sobie samodzielnie.

Tak to się robi, proszę państwa!

- skomentował Hubert Urbański, po czym zapytał zwycięzcę, na co przeznaczy wygrane pieniądze. Odpowiedział bez namysłu:

Część spłacę pewnie kredyt, jakaś podróż, może wspomogę rodzinę

Zasady teleturnieju „Milionerzy”

"Milionerzy" to teleturniej, który zadebiutował w Polsce w 1999 roku, oparty na brytyjskim formacie "Who Wants to Be a Millionaire?". Prowadzony przez Huberta Urbańskiego program zdobył popularność dzięki szansie na wygranie głównej nagrody w wysokości miliona złotych. Aby wygrać tę sumę, uczestnicy muszą odpowiedzieć poprawnie na 12 (wcześniej 15) pytań o rosnącym stopniu trudności. Po drodze mogą skorzystać z czterech tzw. kół ratunkowych.

Zwycięzcy polskiej edycji "Milionerów"

W dotychczasowej historii polskiej edycji programu siedmioro uczestników wygrało milion złotych. Pan Marek okazał się trzecim uczestnikiem, który wygrał milion w 2024 roku. Wcześniejsi zwycięzcy teleturnieju:

Krzysztof Wójcik w 2010 roku

Maria Romanek w 2018 roku

Kasia Kant-Wysocka w 2019 roku

Jacek Iwaszko w 2021 roku

Tomasz Orzechowski w 2022 roku

Mateusz Żaboklicki w 2024 roku

Tomasz Boruch w 2024 roku

