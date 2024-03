Tak zmieniała się Viki Gabor. Co się stało z tą skromną dziewczyną?! Dziś jest nie do poznania

Pan Mateusz z Warszawy wygrał milion w teleturnieju "Milionerzy". Przez większą część rozrywki szedł jak burza. W drodze do ostatniego pytania zawahał się co prawda kilka razy, skorzystał też z kół ratunkowych - podpowiedzi publiczności i 50/50, ale biła z niego pewność i wiara we własne możliwości - miał możliwość skorzystania z telefonu do przyjaciela i wymiany pytania. Kilka razy zaryzykował, ukazując żyłkę hazardzisty, lub przeciwnie - zmyślnego stratega, bo dzięki temu do finału podchodził z zapasem dwóch kół ratunkowych. Ale telefon do przyjaciela był zdaje się tylko formalnością, bo i tak samodzielnie wybrał prawidłową odpowiedź. W quizie umieściliśmy 12 pytań, na które odpowiedział Hubertowi Urbańskiemu uczestnik teleturnieju. Sprawdźcie, czy również zdobylibyście milion! Te pytania zadał uczestnikowi Hubert Urbański w TVN!

Quiz. Na TE pytania odpowiedział w "Milionerach" pan Mateusz. Wygralibyście milion? Pytanie 1 z 12 Pytanie za 500 zł: Będziemy najbliżsi słownikowej prawdy, jeśli powiemy, że się pod nogami pęta: A: kiełbasa w pętach B: pętak C: czasu pętla D: achillesowa pięta Dalej

Oni wygrali MILION w "Milionerach"

Mateusz Żaboklicki jest szóstym w historii uczestnikiem polskiej edycji "Milionerów", któremu udało się zdobyć główną nagrodę w programie. Przed nim dokonali tego: