Ujawniono majątek Alicji Bachledy-Curuś! To nie do uwierzenia!

jkk 19:26 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Alicja Bachleda-Curuś to multimilionerka! Właśnie wyciekły do sieci informacje na temat tego, ile tak naprawdę gwiazda ma swoim koncie. Aż trudno w to uwierzyć! Piękna góralka pochodzi z bogatej i szanowanej podhalańskiej rodziny i wychowuje syna Henry'ego Tadeusza, owoc miłości z Collinem Farrellem. Wygląda na to, że polska gwiazda, która przebija się w Hollywood nie musi się martwić o przyszłość. Sprawdź, jaki majątek posiada Alicja Bachleda-Curuś.