To on wygrał milion w "Milionerach". Kim jest Mateusz Żaboklicki?

Mateusz Żaboklicki ma 33 lata. Jest tłumaczem języków klasycznych i fotografem. Napisał dwie książki „Nucić" oraz „Letnisko". Pracuje jako fotograf na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Jak podaje serwis „tvn24.pl", jest żonaty i ma dwóch synów.

Telewidzowie byli świadkami, jak Mateusz Żaboklicki wygrywa główną nagrodę w teleturnieju. W rozmowie z dziennikarzami portalu „plejada.pl” zdradził na co przeznaczy milion złotych, który zgarnął w programie. − Na bezpieczeństwo, wygodę i przyjemności − powiedział.

Jak podkreślił w rozmowie z portalem, nie pamięta jakie emocje towarzyszyły mu, gdy usłyszał od Huberta Urbańskiego ostatnie pytanie. − Trudno powiedzieć, nie za dobrze pamiętam. Całe doświadczenie było dość surrealne − stwierdził.

Co to są „Milionerzy”? O co chodzi w polskim teleturnieju?

„Milionerzy” to teleturniej oparty na brytyjskim formacie „Who Wants to Be a Millionaire?”. Jest emitowany na antenie TVN, a jego prowadzącym jest Hubert Urbański.

W przeciągu ostatnich kilkunastu lat, w programie padło jedynie sześć głównych nagród. 28 marca 2010 roku zdobył ją Krzysztof Wójcik, 21 marca 2018 roku – Maria Romanek. Katarzyna Kant-Wysocka wygrała milion złotych 2019 roku, później był Jacek Iwaszko, główna wygrana padła 23 września 2021 roku oraz Tomasz Orzechowski, który zgarnął milion 19 września 2022 roku. Do tej list należy dopisać oczywiście Mateusza Żaboklickiego.

Uczestnicy programu odpowiadają na pytania z zakresu wiedzy ogólnej. Do etapu właściwego teleturnieju zawodnik kwalifikuje się poprzez rundę eliminacyjną. Po krótkim wstępie zwycięzca eliminacji rozpoczyna grę o milion złotych, w której musi poprawnie odpowiedzieć na dwanaście zamkniętych pytań.

