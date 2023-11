GIGANTYCZNA wygrana w Lotto. Szczęśliwiec sam skreślił liczby! Kwota wyrywa z butów

Wyniki Lotto. Szczęśliwiec z Warszawy zgarnął gigantyczną fortunę

Wyniki Lotto potrafią przyprawić graczy o szybsze bicie serca. Dzieli ich jedynie krok od wygranej, która może odmienić życie. Jak to jest z dnia na dzień zostać milionerem i opływać w luksusy? Czy faktycznie od przybytku głowa nie boli? Przekonał się o tym szczęśliwiec z Warszawy, który zgarnął prawdziwą fortunę. Wtorkowe losowanie Lotto (7 listopada) z pewnością zapamięta do końca życia. Sześć liczb, które samodzielnie skreślił na kuponie, ustawiło go finansowo do końca życia. Kwota wygranej, która do niego trafi, zwala z nóg.

Zwycięski los gracz ze stolicy nabył w kolekturze przy ul. Marszałkowskiej 10/16. Liczby, które przyniosły mu aż 10 101 591,70 zł złotych wygranej to: 5, 8, 22, 23, 37 i 44. Była to jedyna trafiona "szóstka" we wtorkowej grze Lotto.

Nim jednak szczęśliwiec będzie mógł cieszyć się wygranymi milionami, musi wcześniej odprowadzić podatek od swojej wysokiej nagrody. Wyniesie on 10 proc. wygranej, czyli w tym przypadku aż 1 010 159 złotych!

Warto zaznaczyć, że wtorkowa wygrana w Lotto, była 133. "szóstką" trafioną w stolicy.

Jak grać w Lotto i Lotto Plus?

Lotto to niezmiennie najpopularniejsza gra losowa w Polsce. Jak grać w Lotto? Zagrać w Lotto można na wiele sposobów - wystarczy udać się do kolektury i poprosić o kupon Lotto, zagrać na gry.lotto.pl lub w aplikacji mobilnej LOTTO.

Pojedynczy zakład kosztuje 3 zł, a grać można o naprawdę wielkie pieniądze - pula na "szóstki" to minimum 2 000 000 zł. Dopłacając złotówkę do zakładu Lotto, zagrasz o milion w Lotto Plus. Należy wybrać 6 z 49 liczb - wybrane liczby skreśl samodzielnie na blankiecie lub zagraj na chybił trafił. Na lotto.pl i w aplikacji mobilnej możesz typować własne liczby, grać na chybił trafił, a dodatkowo wykorzystać swoje ulubione i ostatnio zagrane kupony. Zdecyduj, czy grasz z Plusem.

Aby zwiększyć szanse na wielką wygraną, zagraj w Lotto z Plusem. W punkcie sprzedaży zgłoś to sprzedawcy lub zaznacz pole na blankiecie. Wybierz opcję gry z Plusem, grając na lotto.pl lub za pomocą aplikacji mobilnej. Liczby z Twojego zakładu Lotto wezmą udział w dodatkowym losowaniu miliona złotych. Dodatkowa szansa do zakładu kosztuje tylko złotówkę!

Aktywuj Super Szansę na 2 miliony. Grając w Lotto w punkcie sprzedaży, możesz zagrać z Super Szansą. Jeżeli grasz blankietem, zaznacz odpowiednie pole. Super Szansa to siedmiocyfrowy numer z zakresu od 0000000 do 9999999. Aktywacja Super Szansy to 2 zł. Więcej informacji o Super Szansie znajdziesz tu. Graj na wiele losowań lub subskrybuj kupon

Możesz zagrać na 10 kolejnych losowań, a grając przez Internet możesz wybrać opcję subskrypcji, dzięki czemu Twój kupon weźmie udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu zakończenia subskrypcji. Dzięki temu nie ominiesz swojego szczęśliwego dnia! Zachowaj kupon wydrukowany przez terminal. Kupon z Twoimi zakładami jest jedynym dowodem udziału w grze oraz podstawą wypłaty wygranej. Pamiętaj, aby go zachować. W przypadku gry przez Internet, dowodem udziału w grze jest zapis elektronicznej transakcji zawarcia zakładu w systemie sprzedaży przypisanej do Twojego Konta Gracza. Ciesz się wygraną

Po losowaniu sprawdź, ile liczb udało Ci się trafić i jak wysoka jest Twoja wygrana! Wyniki sprawdzisz na www.lotto.pl, w punktach sprzedaży LOTTO, pod numerem infolinii 801 450 450 oraz w aplikacji mobilnej m.LOTTO. Jeśli grasz przez Internet, otrzymasz powiadomienie o wygranej, a informacja o niej zapisze się w historii transakcji na Twoim Koncie Gracza.