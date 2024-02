Gigantyczna wygrana w Eurojackpot. Gracz z Warszawy oszaleje ze szczęścia. Potężny zastrzyk gotówki

Wyniki Lotto. Eurojackpot i ogromna wygrana w Warszawie

Eurojackpot, to uwielbiana przez graczy na całym świecie gra liczbowa. Odkąd pojawił się również na polskim rynku, cieszy się niezwykłą popularnością. Polacy zachęceni olbrzymimi wygranymi, szturmują kolektury Lotto, by kupić szczęśliwy los. Tak samo zrobił gracz z Warszawy, który w piątkowym losowaniu Lotto (2.02.2024 r.) mocno się zaskoczył i to bardzo pozytywnie. Został jednym z pięciu szczęśliwców na świecie, który zgarnął wygraną II stopnia (5+1). Dwie wygrane padły w Polsce, a pozostałe w Niemczech i Szwecji. Piątkowi zwycięzcy zgarnęli po ogromnej sumie, a konkretnie po 2 104 530,90 zł!

Wygrana w Lotto ma jednak swoją cenę i również szczęśliwy zwycięzca z Warszawy będzie musiał podzielić się pieniędzmi ze Skarbem Państwa. Podatek od wygranej wyniesie o dokładnie 210 453,09‬ zł, czyli 10% od wygranej.

Zwycięski kupon w Eurojackpot gracz wysłał w punkcie LOTTO przy alei Generała Antoniego Chruściela „Montera” 37/39 w Warszawie (InMedio). Co ciekawe, szczęśliwiec nie skreślił sam poprawnych liczb, a zagrał metodą chybił trafił. W czasie piątkowego losowania Eurojackpot padły liczby: 13, 17, 21, 30, 39 oraz 8 i 11. Zwycięzcy z Warszawy, a także pozostałym szczęśliwcom, serdecznie gratulujemy!

Jak grać w Eurojackpot?

Idź do punktu LOTTO, wejdź na lotto.pl lub użyj aplikacji mobilnej ​LOTTO. 12,5 zł - dokładnie tyle kosztuje zakład w jednej z ulubionych gier Europejczyków! Czekają na Ciebie nawet setki milionów złotych. Wybierz 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 10. Możesz zaznaczyć je samodzielnie bądź zdać się na łut szczęścia i zagrać na chybił trafił - zarówno w punkcie LOTTO, jak i online.

Zapisz swoje ulubione i ostatnio zagrane kupony online, by do nich wracać. Zachowaj kupon. To Twój jedyny dowód udziału w grze i podstawa do wypłaty wygranej. Pilnuj go jak oka w głowie. W online i aplikacji nic nie zginie. Tu dowodem udziału jest zapis elektronicznej transakcji w systemie sprzedaży przypisanej do Twojego konta gracza.

