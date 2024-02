W kilka sekund ustawił się na 20 lat! Co miesiąc będzie dostawał drugą wypłatę! Ogromna wygrana w Lotto

Wyniki Lotto. Gracz z Warszawy wygrał w Ekstra Pensji

Wyniki Lotto znów przyniosły radość wygranej w stolicy. Środa, 7 lutego, okazała się wyjątkowo szczęśliwym dniem dla gracza Lotto z Warszawy. Wygrał w grze Ekstra Pensja niemałą sumkę, którą będzie wypłacana co miesiąc przez 20 lat! Szczęśliwy los kupił w punkcie Lotto zlokalizowanym w sklepie E.Leclerc przy ul. Jutrzenki 156. Liczby, które przyniosły mu wygraną to: 5, 8, 19, 23, 33 oraz 4.

Teraz co miesiąc na konto szczęśliwego gracza będzie wpływała dodatkowa "wypłata". Będzie to 5000 zł wypłacane co miesiąc przez równe 20 lat! Można więc śmiało stwierdzić, że kilka zwycięskich liczb warte były w sumie 1 200 0000 zł!

Warto zaznaczyć, że w tym samym punkcie Lotto we Włochach we wrześniu 2019 roku odnotowano wygraną III stopnia (5+0) w Eurojackpot w wysokości równo 1 249 900 zł!

Przypominamy również, że środowa wygrana to już 29. wygrana w Ekstra Pensji w Warszawie.

Jak grać w Ekstra Pensję?

Wypłata na lata? W Ekstra Pensji grasz o 5000 zł wypłacanych co miesiąc przez 20 lat! Wybierz 5 z 35 oraz 1 z 4 liczb. Możesz wybrać je samodzielnie, bądź zagrać na chybił trafił zarówno w punkcie sprzedaży, jak i online. Dodaj Ekstra Premię za złotówkę do zakładu, by grać o dodatkowe 100 000 zł wypłacane od razu. Zwiększ stawkę (od x2 do x5 i x10), by zagrać o jeszcze wyższą Ekstra Pensję - 10 000 zł, 15 000 zł, a nawet 50 000 zł miesięcznie przez 20 lat! Z wyższą stawką w Ekstra Premii możesz zgarnąć nawet milion!

Grasz w punkcie LOTTO? Dodaj Super Szansę za 2 zł i graj o 2 miliony! Załóż subskrypcję online. Twój kupon będzie brał udział w kolejnych losowaniach aż do jej zakończenia. Graj na od 1 do 8 kolejnych losowań. Zachowaj kupon. To jedyny dowód udziału w grze i podstawa do wypłaty wygranej. Jeśli grasz online dowodem udziału w grze jest zapis elektronicznej transakcji w systemie sprzedaży przypisanej do Twojego konta gracza.

Sprawdź wyniki i ciesz się wygraną. Losowania odbywają się codziennie o godz. 21:50. Wyniki sprawdzaj gdzie chcesz i kiedy chcesz! Grając online, otrzymasz powiadomienie o wygranej i znajdziesz ją na swoim koncie gracza. Przywiązałeś się do swoich szczęśliwych liczb? Zagraj nimi ponownie. Wystarczy, że podasz poprzedni kupon sprzedawcy i otrzymasz nowy – z tymi samymi opcjami i liczbami, ale na nowe losowania. Obowiązuje dla kuponów nie starszych niż 90 dni. Grając online możesz ponowić swój poprzedni kupon kilkoma kliknięciami.

