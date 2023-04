Wyniki Lotto Plus. Główna wygrana w Warszawie

Mieszkaniec Warszawy ma powody do radości. „Szóstka” w Lotto Plus zdecydowanie ratuje przedświąteczny budżet. Główna wygrana w Lotto Plus, czyli milion złotych, powędrowała do gracza ze stolicy, który swój los nabył w kolekturze przy ul. Grójeckiej 95 na Ochocie. Tym samym mieszkaniec Warszawy powiększył grono milionerów. Liczny, które podczas wtorkowego losowania (4 kwietnia) Lotto Plus przyniosły mu szczęście to: 1, 18, 22, 26, 33 i 36.

Jak pokazuje przykład gracza z Warszawy, granie w Lotto Plus może się opłacić. Chociaż cyfry skreślone w głównej grze Lotto nie przyniosły mu wygranej, to kupon z „Plusem” dokupiony za dodatkową złotówkę, zwrócił się z ogromną nawiązką!

Warto też zaznaczyć, że we wtorkowym losowaniu padła również „szóstka” w głównym losowaniu gry Lotto. 19 439 769,80 zł powędrowało do gracza, który kupił los w punkcie Lotto przy ul. Wrocławskiej 31A w Bielanach Wrocławskich w województwie dolnośląskim. Po wtorkowym losowaniu łączna liczba lottomilionerów w stolicy wynosi 131, a w całej Polsce – 1502!

Jak grać w Lotto i Lotto Plus?

Lotto to niezmiennie najpopularniejsza gra losowa w Polsce. Jak grać w Lotto? Zagrać w Lotto można na wiele sposobów - wystarczy udać się do kolektury i poprosić o kupon Lotto, zagrać na gry.lotto.pl lub w aplikacji mobilnej LOTTO.

Pojedynczy zakład kosztuje 3 zł, a grać można o naprawdę wielkie pieniądze - pula na "szóstki" to minimum 2 000 000 zł. Dopłacając złotówkę do zakładu Lotto, zagrasz o milion w Lotto Plus. Należy wybrać 6 z 49 liczb - wybrane liczby skreśl samodzielnie na blankiecie lub zagraj na chybił trafił. Na lotto.pl i w aplikacji mobilnej możesz typować własne liczby, grać na chybił trafił, a dodatkowo wykorzystać swoje ulubione i ostatnio zagrane kupony. Zdecyduj, czy grasz z Plusem.

Aby zwiększyć szanse na wielką wygraną, zagraj w Lotto z Plusem. W punkcie sprzedaży zgłoś to sprzedawcy lub zaznacz pole na blankiecie. Wybierz opcję gry z Plusem, grając na lotto.pl lub za pomocą aplikacji mobilnej. Liczby z Twojego zakładu Lotto wezmą udział w dodatkowym losowaniu miliona złotych. Dodatkowa szansa do zakładu kosztuje tylko złotówkę!

Aktywuj Super Szansę na 2 miliony. Grając w Lotto w punkcie sprzedaży, możesz zagrać z Super Szansą. Jeżeli grasz blankietem, zaznacz odpowiednie pole. Super Szansa to siedmiocyfrowy numer z zakresu od 0000000 do 9999999. Aktywacja Super Szansy to 2 zł. Więcej informacji o Super Szansie znajdziesz tu. Graj na wiele losowań lub subskrybuj kupon.

Możesz zagrać na 10 kolejnych losowań, a grając przez Internet możesz wybrać opcję subskrypcji, dzięki czemu Twój kupon weźmie udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu zakończenia subskrypcji. Dzięki temu nie ominiesz swojego szczęśliwego dnia! Zachowaj kupon wydrukowany przez terminal.

Kupon z Twoimi zakładami jest jedynym dowodem udziału w grze oraz podstawą wypłaty wygranej. Pamiętaj, aby go zachować. W przypadku gry przez Internet, dowodem udziału w grze jest zapis elektronicznej transakcji zawarcia zakładu w systemie sprzedaży przypisanej do Twojego Konta Gracza. Ciesz się wygraną.

Po losowaniu sprawdź, ile liczb udało Ci się trafić i jak wysoka jest Twoja wygrana! Wyniki sprawdzisz na www.lotto.pl, w punktach sprzedaży LOTTO, pod numerem infolinii 801 450 450 oraz w aplikacji mobilnej m.LOTTO. Jeśli grasz przez Internet, otrzymasz powiadomienie o wygranej, a informacja o niej zapisze się w historii transakcji na Twoim Koncie Gracza.