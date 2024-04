Jedyna w Polsce

Ta limuzyna za milion złotych spłonęła w kilka chwil. Sprawdziliśmy jej osiągi, to prawdziwa bestia!

Na głównej ulicy Mokotowa w kilka chwil z dymem poszedł milion złotych. Elektryczna limuzyna Lucid Air Dream Edition R po uderzeniu w słup stanęła w ogniu. Zapaliła się uszkodzona bateria auta. Sprawdziliśmy, jakie osiągi miało to – jedyne jak do tej pory w Polsce – cacko na kółkach. Okazuje się, że to prawdziwy potwór, który do setki rozpędza się w mniej niż 3 sekundy.