Matura 2024: Arcybiskup Jędraszewski zwrócił się do uczniów. "Chcecie doznać czułości..."

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

Początek egzaminów maturalnych zaplanowano na wtorek (7 maja 2024). W związku z tym, w ostatnią niedzielę o pomyślność dla maturzystów modlił się arcybiskup Marek Jędraszewski. Metropolita życzył im powodzenia, a matura ma być jego zdaniem "dobrym startem do dalszych sukcesów". Jędraszewski zwrócił młodzieży uwagę na szczególne przesłanie płynące z obrazu Matki Bożej Pani Myślenickiej, mówiąc o dwóch typach wizerunków maryjnych - Eleusa i Hodegetria. Z jednej strony jest to pełna czułości Matka, a z drugiej wskazuje ręką na Jezusa.

- Chcecie doznać czułości Matki, chcecie być szczęśliwi, pragniecie żyć tak, aby się nie zagubić? To idźcie tą drogą, którą Ona wskazuje - zachęcał abp Marek Jędraszewski podczas niedzielnego kazania.

Matura 2024: Jędraszewski zwrócił się do uczniów. Mówił o testamencie Jezusa

W czasie homilii abp Marek Jędraszewski zwrócił też uwagę młodzieży na testament, jaki zostawił Jezus. Wskazał na godność uczniów. Metropolita krakowski zaznaczył, że w świecie mogą zagubić się ci, którzy nie mają poczucia własnej wartości, są zakompleksiali. - Tymczasem Chrystus nazywa swoich uczniów przyjaciółmi. Arcybiskup odwołując się do Ewangelii podkreślił, że prawdziwa przyjaźń jest trwała, a trwanie w Chrystusie oznacza przestrzeganie przykazań - miłości Boga i człowieka - podkreślił kapłan.

Drugie zadanie jakie stawia Chrystus, na które wskazał młodym metropolita krakowski to wzajemna ofiarna miłość - kochać do końca, miłością bezinteresowną. - Przyjaźń to być „przy jaźni”, czyli przy umyśle, przy sercu drugiego człowieka, ciągle – mówił arcybiskup.

Trzecie zadanie to apostolstwo, czyli „dzielenie się owocami swojego serca” poprzez bycie świadkami Jezusa i Jego Ewangelii. – Poczucie godności, „jestem przyjacielem Chrystusa”. Ta przyjaźń ma swoje zasady i wymagania - wierności, trwania, ofiarnej miłości, dawania świadectwa - podsumował Jędraszewski.

Uczestnicy mszy dziękowali Jędraszewskiemu za wygłoszenie Słowa Bożego i prosili o modlitwę w ich intencji. Maturalny maraton rozpoczyna się od egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Najważniejsze informacje, relacje na żywo, arkusze, odpowiedzi i komentarze znajdziecie w krakowskim oddziale "Super Expressu".

