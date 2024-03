Gądecki i Jędraszewski nie będą przewodniczącymi KEP

W dniach 13-14 marca w Warszawie odbędzie się zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. W tym roku to jedno z najważniejszych wydarzeń dla polskiego Kościoła. Biskupi wybiorą m.in. przewodniczącego i zastępcę prezydium Episkopatu. Dotychczas przewodniczącym był metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, a zastępcą - metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Ich rządy w polskim Kościele dobiegają końca. Śmiało można stwierdzić, że skończyła się pewna era.

Obserwatorzy polskiego Kościoła mają obu duchownym wiele do zarzucenia. Lista zarzutów jest długa. Chodzi m.in. o brak odpowiednich reakcji na liczne skandale obyczajowe, bronienie oprawców, a nie ofiar, m.in. pedofilii. Do tego skrajne upolitycznienie polskiego Kościoła i krytyka działań zwierzchnika Kościoła na całym świecie, czyli papieża Franciszka.

Problem pedofilii wśród księży. "Polski Kościół boi się prawdy"

Według socjologa prof. Błażeja Kmiecika, pokolenie księży, do którego należą m.in. abp Gądecki i abp Jędraszewski wciąż uważa, że mówienie głośno o pedofilii to "atak na Kościół". Socjolog nazywa ustępujących zwierzchników Episkopatu mianem "hamulcowych" w kwestii pedofilii. — Oni ciągle jakby nie dowierzali, że księża nie byliby w stanie robić tak strasznych rzeczy — uważa Kmiecik, cytowany przez Onet, który w latach 2020-2023 był przewodniczącym państwowej komisji ds. pedofilii. Kmiecik przypomniał, że Episkopat prawie rok temu zdecydował o powołaniu swojej komisji w tej sprawie, ale do tej pory nic z tym nie zrobiono. — Polski Kościół nadal się boi, by ujawnić prawdę o tym, co się działo w przeszłości — twierdzi socjolog. Obserwatorzy Kościoła w Polsce zwracają też uwagę, że to abp Gądecki odmówił wydania sądowi kościelnych akt ws. księdza z Chodzieży.

Robert Fidura, który wiele lat temu sam był ofiarą wykorzystywania seksualnego przez duchownych, w artykule Onetu wspomina konferencje prasowe z udziałem Stanisława Gądeckiego i Marka Jędraszewskiego. — Oni tam mówili, że trzeba okazać miłosierdzie sprawcom przestępstwa pedofilii. Podkreślam: sprawcom, nie ofiarom. Jakby ci pierwsi byli ważniejsi od drugich — wspomina Fidura, ale zauważa też próby walki arcybiskupa Gądeckiego z problemem pedofilii wśród księży. To pod jego rządami przy Episkopacie powstała Fundacja Świętego Józefa, wspierająca ofiary pedofilii.

Inne "grzechy" Gądeckiego i Jędraszewskiego. Upolitycznienie Kościoła i niechęć do Franciszka

Teolog prof. Stanisław Obierek w rozmowie z Onetem zwraca uwagę, że abp Marek Jędraszewski, wiceprzewodniczący KEP od 2014 r., zyskał przydomek "kapelana PiS", co ma odnosić się do zarzutów o skrajne upolitycznienie Kościoła w Polsce pod rządami Gądeckiego i Jędraszewskiego. — Pamiętam dokładnie, gdy w październiku 2020 r. Gądecki podziękował Trybunałowi Konstytucyjnemu Julii Przyłębskiej za barbarzyńskie zaostrzenie prawa antyaborcyjnego — opowiada były jezuita i dodaje, że - według niego - arcybiskupa Gądeckiego przerosła funkcja, którą piastował od 2014 r.

Warto też pamiętać, że w październiku 2023 r. Rada Stała Episkopatu wydała vademecum dla katolika o tym, jak powinien głosować w wyborach parlamentarnych. Abp Gądecki zaangażował się też ws. więziennej głodówki posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Zwierzchnicy Kościoła w Polsce zdają się też być niechętni reformom proponowanym przez papieża Franciszka. W tym aspekcie niechęć jest raczej powszechna, jednak Gądecki i Jędraszewski są przewodniczącymi Episkopatu.

Źródło: Onet

