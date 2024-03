Papież Franciszek nie ma siły czytać. Co się dzieje?! Znów zaniemógł!

Kiepskie doniesienia z Watykanu. Jak przekazała włoska korespondentka PAP, w środę, 6 marca, podczas audiencji generalnej papież Franciszek po raz kolejny nie był w stanie przeczytać tekstu katechezy i pozdrowień. Dokładnie taka sama sytuacja miała miejsce przed tygodniem. Wówczas 87-letni papież z powodu problemów ze zdrowiem tracił głos, a tuż po audiencji pojechał prosto do szpitala w Rzymie. Szybko okazało się na szczęście, że nie będzie tam musiał zostać. Po badaniach wrócił do domu.

Papież jest chory. Co się dzieje z Franciszkiem?

Teraz co prawda nie pojechał do kliniki, jednak tak samo jak przed tygodniem musiał poprosić o odczytanie katechezy jednego ze swoich współpracowników. Wiernym wyjaśnił, że nie za bardzo może mówić. Od końca lutego Franciszek zmaga się z infekcją dróg oddechowych; to już trzecia tego typu infekcja od listopada zeszłego roku. Podczas jednego z niedawnych spotkań papież powiedział, że ma zapalenie oskrzeli.

Papież Franciszek o rezygnacji

Od kilku miesięcy narastają spekulacje na temat tego, czy Franciszek, właśnie ze względu na stan zdrowia, ustąpi ze stanowiska. W połowie stycznia tego roku odniósł się do nich sam zainteresowany. Gościł wówczas we włoskiej telewizji, w popularnym talk-show "Che tempo che fa". Zapytany o to, czy rozważa dymisję, odparł: "To nie jest ani myśl, ani troska, ani nawet pragnienie. To możliwość otwarta dla wszystkich papieży, ale w chwili obecnej nie jest w centrum moich myśli, zmartwień, moich uczuć" - wyjaśnił. Dodał, że tak długo, jak tylko będzie czuł, że może służyć, będzie "szedł naprzód". Przy okazji zapowiedział też, że bardzo chciałby w tym roku odwiedzić swoją rodzinną Argentynę. "W sierpniu mam wyruszyć w podróż do Polinezji, a więc daleko, a po niej będzie Argentyna, jeśli będzie można to zrobić. Ale ja chciałbym pojechać" - wyznał.

#PopeFrancis said he is still a bit sick and has an aide read his catechesis at his general audience. The Vatican said the pope went to the hospital for diagnostic tests after last week's audience. pic.twitter.com/xSGvxvkIk6— Catholic News Service Rome (@CatholicNewsSvc) March 6, 2024

