Papież w kosmosie? Jego modlitwa poleci na orbitę i zostanie tam pół roku. Będzie ją słychać?

Vatican News informuje, że jeszcze tej wiosny w kosmos poleci modlitwa papieża Franciszka, którą wygłosił przed trzema laty. Stał wówczas samotnie na pustym placu Świętego Piotra i modlił się o koniec pandemii. Inicjatywa, przedstawiona w przypadającą w poniedziałek (27 marca) trzecią rocznicę papieskiej modlitwy, to rezultat współpracy między Włoską Agencją Kosmiczną, krajową Radą Badań Naukowych, Politechniką w Turynie oraz watykańską dykasterią do spraw komunikacji - podaje PAP. "Wieczorem 27 marca 2020 roku w dramatycznej sytuacji pandemii, w jakiej byliśmy przestraszeni niezrozumiałymi wydarzeniami, papież Franciszek wyszedł sam, by modlić się za ludzkość. W tamtym momencie cały świat się zatrzymał, nie było różnic między wierzącymi i niewierzącymi" - mówił sekretarz watykańskiej dykasterii, ksiądz Lucio Ruiz.

Modlitwa papieża na orbicie

"Gęste ciemności zgromadziły się nad naszymi placami, ulicami i miastami; owładnęły naszym życiem, napełniając wszystko ogłuszającą ciszą i przygnębiającą pustką, która przechodząc, paraliżuje każdą rzecz — czuje się to w powietrzu, dostrzega się w gestach, mówią to spojrzenia. Jesteśmy przestraszeni i zagubieni (...). Pan wzywa nas i pośród naszej burzy zachęca, byśmy obudzili i uruchomili solidarność i nadzieję, które potrafią dać trwałość, oparcie i znaczenie tym godzinom, kiedy wydaje się, że wszystko tonie"- mówił wówczas Franciszek.

Modlitwa papieża poleci w kosmos. Zostanie tam pół roku

Jak ma to wyglądać od strony technicznej? Tekst modlitwy przeniesiono na chip, który zostanie umieszczony w małym satelicie o nazwie Spei satelles. Zostanie wystrzelony w kosmos z Kalifornii. Pozostanie na orbicie wokół Ziemi co najmniej pół roku i będzie nadawał fragmenty przesłania, którego można będzie wysłuchać za pośrednictwem amatorskich urządzeń. Watykan poinformował, że można będzie także wirtualnie "wejść do satelity", rejestrując swoje nazwisko, ale tylko "pod warunkiem złożenia zobowiązania moralnego do wykonania uczynku miłosierdzia na Ziemi". "To misja kosmiczna, by zanieść przesłanie nadziei całej ludzkości". Rozpocznie się 10 czerwca.

